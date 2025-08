Lutador tenta repetir cena à la Holloway, mas sofre nocaute brutal em seguida; veja

Em abril de 2024, quando enfrentava Justin Gaethje no centenário card do UFC 300, Max Holloway apontou para o chão no centro do octógono e 'convidou' o adversário para uma trocação franca nos segundos finais do combate - momento que se transformou em um dos nocautes mais impressionantes da história da empresa. Desde então, o gesto virou uma tendência e foi replicado por alguns atletas de MMA. Mas nem todos têm a habilidade e destreza do dono do cinturão 'BMF' e acabam provando do próprio veneno. Foi exatamente isso que ocorreu no último sábado (2).

Durante um combate de MMA amador no evento 'American Kombat Alliance 48', em Louisiana (EUA), Glen Norman tentou replicar o momento 'à la Holloway' e apontou para o chão do cage. Entretanto, segundos após o convite, o meio-médio (77 kg) americano se arrependeu da postura, já que seu adversário, Byron Walker o nocauteou brutalmente com uma sequência de cruzados devastadora (veja abaixo ou clique aqui).

Dono do gesto de molho

Enquanto vê seu icônico momento no UFC 300 ver ser replicado mundo afora, Holloway segue de molho. Recentemente, 'Blessed', como é conhecido, revelou que uma lesão na mão deve o afastar do octógono até a temporada de 2026. A contusão, sofrida na recente vitória contra Dustin Poirier, pode frustrar os planos dos fãs brasileiros de ver o havaiano disputando o cinturão BMF contra Charles 'Do Bronx' ainda neste ano.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Ag Fight (@ag.fight)

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok