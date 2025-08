José Martínez desfalca o Corinthians em partida contra o Fortaleza; veja detalhes

O Corinthians ganhou um desfalque "de última hora" para o embate contra o Fortaleza, marcado para a tarde deste domingo. Preservado, o volante José Martínez não foi sequer relacionado para a partida por conta de um controle de carga, segundo divulgado pelo clube.

José Martínez vinha de 90 minutos intensos completos diante do Palmeiras, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Assim, a decisão da comissão técnica foi por não relacioná-lo para a partida deste domingo. O jogador, porém, deve ficar à disposição para o duelo de volta.

Sem José Martínez, portanto, o Corinthians encara o Fortaleza logo mais, às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O meio-campo do Corinthians para a partida contra o Fortaleza terá uma formação alternativa, assim como a escalação como um todo. O setor será formado por Ryan, Charles e Breno Bidon. Garro, Raniele, Carrillo e Luiz Gustavo Bahia aparecem como opções no banco de reservas.

Desfalque: José Martínez - controle de carga. ? Corinthians (@Corinthians) August 3, 2025

Dorival tomou a decisão de poupar os titulares do Corinthians já pensando no jogo decisivo das oitavas de final da Copa do Brasil. Após vencer a ida por 1 a 0, o Timão visita o Palmeiras na noite desta quarta-feira para tentar confirmar a vaga.

Martínez se junta a outros três desfalques do Corinthians para o embate contra o Fortaleza. Também são ausências o zagueiro João Pedro Tchoca (suspenso por acúmulo de cartões amarelos), o volante Maycon (transição física) e o lateral Hugo (cirurgia para hérnia inguinal).

Na atual temporada, José Martínez soma 35 jogos pelo Corinthians (25 como titular), com um gol e duas assistências.