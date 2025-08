Jogador de linha com mais minutos, Rollheiser busca "desencantar" pelo Santos no Brasileiro

Contratado com altas expectativas, o argentino Rollheiser ainda não balançou as redes pelo Santos no Campeonato Brasileiro. Apesar da frequência em campo e da confiança da comissão técnica, o atacante segue em busca do primeiro gol com a camisa alvinegra na competição nacional. Na próxima segunda-feira, às 20h (de Brasília), contra o Juventude, no Morumbis, ele terá mais uma chance de, enfim, desencantar.

Com 1.157 minutos em campo, Rollheiser é, ao lado de Escobar, o jogador de linha com mais tempo jogado pelo Peixe no Brasileirão, segundo dados do site Transfermarkt. O argentino esteve presente em 15 das 16 partidas da equipe até aqui, sendo uma das principais peças ofensivas do time. No entanto, a efetividade ainda não apareceu como se esperava.

O lance mais próximo de um gol no Brasileirão aconteceu na vitória por 3 a 2 sobre o Fortaleza, na Arena Castelão. Na ocasião, Rollheiser chutou, a bola bateu na trave e, na sequência, nas costas do goleiro João Ricardo antes de entrar. O gol, no entanto, foi creditado contra o arqueiro rival. Mesmo sem ter ido às redes, ele contribuiu com uma assistência, também na mesma partida, ao servir Álvaro Barreal no primeiro gol do Santos, logo aos 15 minutos da etapa inicial.

Atenção, torcedor santista ?? O Santos FC abrirá, neste sábado (02) e domingo (03), a bilheteria para o jogo contra o Juventude, que acontecerá na próxima segunda-feira (04), às 20 horas, no MorumBis, pelo Campeonato Brasileiro. O objetivo é ampliar ainda mais o atendimento ao... pic.twitter.com/2S4z7Mu8Qb ? Santos FC (@SantosFC) August 2, 2025

Na temporada, o argentino soma apenas um gol ? marcado no empate por 1 a 1 com o CRB, pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil, na Vila Belmiro. Ao todo, são duas participações diretas em gols desde que chegou ao clube, em fevereiro de 2025. Contratado em definitivo junto ao Benfica, Rollheiser havia feito 27 jogos pela equipe portuguesa, com dois gols e uma assistência, antes de desembarcar na Vila.

O Santos, por sua vez, vive um momento delicado no Brasileirão. Com 15 pontos, ocupa a 17ª colocação, dentro da zona de rebaixamento, empatado com o Vasco, que é o primeiro time fora do Z4. O adversário de segunda-feira será o Juventude, penúltimo colocado, com 11 pontos e dono do segundo pior ataque da competição.