Inter x São Paulo: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão

Internacional e São Paulo entram em campo hoje, às 20h30 (de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre, em jogo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? Amazon Prime (streaming —de acordo com as condições da plataforma). O Placar UOL acompanha em tempo real.

Os gaúchos vêm numa sequência de quatro jogos sem perder no nacional. O Colorado ficou no empate em 1 a 1 com o Vasco, no Beira-Rio, na última rodada.

O Tricolor vem embalado por três vitórias consecutivas na competição. O São Paulo superou o Fluminense por 3 a 1, no Morumbis, na rodada anterior.

Inter x São Paulo -- Campeonato Brasileiro

Data e hora: 3 de agosto, às 20h30 (de Brasília)

3 de agosto, às 20h30 (de Brasília) Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Beira-Rio, em Porto Alegre (RS) Transmissão: Amazon Prime (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

Ao assinar o serviço de streaming pelo nosso link, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso.