Gringos resolvem, São Paulo bate Inter e engata 5ª vitória seguida

O São Paulo contou com dois gols de jogadores estrangeiros para vencer o Inter por 2 a 1, no Beira-Rio, hoje (3), pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. É a quinta vitória seguida do Tricolor Paulista — a quarta no Brasileirão.

O resultado é a validação do plano de Hernán Crespo sobre o de Roger Machado. O São Paulo poupou titulares na Copa do Brasil e venceu, enquanto o Inter foi derrotado com os principais jogadores durante a semana e voltou a perder com o time misto hoje.

Arboleda abriu o placar no final do primeiro tempo. O São Paulo foi eficiente e aproveitou a única chance clara que teve.

Na segunda etapa, Bobadilla fez o segundo para o time tricolor, e Bruno Tabata descontou de pênalti. Inter e São Paulo criaram mais nos 45 minutos finais, mas Rafael e Rochet evitaram um placar maior.

Agora com 25 pontos, o São Paulo mantém a oitava colocação, mas vê o G-6 mais de perto. O time tricolor está a dois pontos do Red Bull Bragantino, que fecha a zona de classificação para a pré-Libertadores.

O Inter fica com 21 pontos, na 13ª colocação. De quebra, a equipe colorada vê o fim de uma série invicta de quatro jogos no Brasileiro (três vitórias e um empate).

Os dois times voltam as atenções para o jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O São Paulo visita o Athletico Paranaense com a vantagem do empate, e o Inter precisa vencer o Fluminense fora de casa.

Dupla volta a vencer no Beira-Rio 4 anos depois

A última vitória do São Paulo sobre o Inter no Beira-Rio havia sido no Brasileirão de 2021. O único jogador que esteve em campo hoje e há quatro anos é Arboleda.

Em 2021, Hernán Crespo também era o treinador do time. O técnico argentino estava em sua primeira passagem pela equipe tricolor.

Gols e destaques

Rafael salva: Aos 17 minutos, Benítez acertou uma bomba cruzada e o goleiro do São Paulo fez uma grande defesa. Foi a primeira finalização da partida.

0x1: Aos 43 minutos, Enzo Díaz cobrou escanteio fechado, no centro da área. Arboleda subiu muito alto e cabeceou no canto.

Fora! Aos 3 minutos do segundo tempo, Enzo Díaz cobrou escanteio na primeira trave e Luciano se antecipou para mandar para o gol. A bola passou com perigo por cima.

Rochet! Aos 8, Marcos Antônio recebe na direita e cruza na medida para André Silva, que cabeceia para baixo e obriga o goleiro colorado a fazer grande defesa.

Fora! Aos 21 minutos, Bernabei dominou na grande área, pela esquerda, e bateu forte, no canto de Rafael. A finalização foi muito forte e passou perto do ângulo, por cima.

Rafael! Aos 26, Carbonero deu ótimo passe para Benítez, que invadiu a área pela direita e bateu na saída do goleiro, que evitou o empate com grande intervenção.

0x2: Aos 30 minutos, após cobrança de escanteio, Bobadilla domina na grande área com muito espaço, domina e bate cruzado para marcar o segundo.

Pênalti para o Inter: Aos 39 minutos, Carbonero dominou na grande área após cobrança de falta e caiu depois de carrinho de Pablo Maia. Após revisar o lance no VAR, o árbitro apontou a marca da cal.

1x2: Bruno Tabata foi para a cobrança, bateu aberto e deslocou Rafael para diminuir.

FICHA TÉCNICA

INTER 1 X 2 SÃO PAULO

Data e horário: 3 de agosto (sábado), às 20h30 (de Brasília)

Competição: Brasileirão, 18ª rodada

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Árbitro: Alex Gomes Stefano

Cartões amarelos: Enner Valencia, Borré (INT); Luciano, Tapia (SPA)

Gols: Arboleda (SPA), aos 43 minutos do primeiro tempo; Bobadilla (SPA), aos 30', e Bruno Tabata, as 42 minutos do segundo tempo.

Inter: Rochet; Juninho, Mercado e Clayton (Thiago Maia); Benítez, Luis Otávio, Rodríguez (Wesley), Bruno Tabata e Bernabei; Borré (Carbonero) e Enner Valencia (Ricardo Mathias). Técnico: Roger Machado

São Paulo: Rafael; Ferraresi, Arboleda e Sabino; Cédric Soares, Bobadilla (Luan), Marcos Antônio, Alisson (Pablo Maia) e Enzo Díaz; Luciano (Lucas Ferreira) e André Silva (Tapia). Técnico: Hernán Crespo