Inter de Limeira empata com Marcílio Dias pela ida da 2ª fase da Série D

A Inter de Limeira empatou contra o Marcílio Dias em 0 a 0, neste domingo, no Estádio Doutor Hercílio Luz, em Itajaí, no jogo de ida da segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, a decisão da vaga para as oitavas de final fica completamente em aberto para o confronto da volta.

As duas equipes chegam ao duelo de volta em igualdade total, sem vantagem para nenhum lado. Caso o novo confronto também termine empatado, a vaga será decidida nos pênaltis. Quem avançar, vale destacar, enfrenta o vencedor do duelo entre Luverdense e Rio Branco na próxima fase da Quarta Divisão do Campeonato Brasileiro.

O Marcílio tenta voltar às oitavas após duas eliminações seguidas na segunda fase da Série D. Já a Inter de Limeira sonha com uma campanha mais longa após uma primeira fase consistente na competição.

A partida decisiva será no próximo sábado, às 16h (de Brasília), no Estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira (SP), com mando da equipe paulista.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por A. A. Internacional (@interdelimeiraoficial)

Veja os outros resultados deste domingo pela Série D do Campeonato Brasileiro:

Juazeirense-BA 1 x 1 América-RN



Joinville 1 x 1 Cianorte



Central-PE 1 x 0 Lagarto



Manaus-AM 0 x 2 Imperatriz-MA



Sergipe 2 x 1 Santa Cruz



Marcílio Dias 0 x 0 Inter de Limeira



Independência-AC 1 x 5 Altos-PI