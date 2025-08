Igor Gimenez supera lesões e vence sua primeira final na etapa de Joinville do Circuito BRB

Um final de semana muito especial para o tênis brasileiro foi reservado para as decisões da etapa de Joinville do Circuito BRB/Engie de Tênis - ITF M15. Neste domingo, Igor Gimenez conquistou seu primeiro título em torneio profissional, aos 25 anos.

Igor enfrentou o também brasileiro Luis Felipe Miguel e levou a melhor ao vencer por 6/3 7/5, em partida que durou quase duas horas. No sábado, a decisão de duplas contou com quatro tenistas brasileiros e a vitória ficou com os irmãos Felipe Miguel e Guto Miguel.

"É o primeiro título profissional que ganhei e estou muito feliz. Ano passado, vinha em uma sequência muito boa, jogando meu melhor tênis e, do nada, me lesionei e fui parar em uma sala de cirurgia. O começo do ano foi muito duro e, até então, não vinha conseguindo os resultados, mas jogando bem, e sabia que alguma hora sairia. Era questão de tempo, seguir trabalhando e confiando. Agradeço ao meu treinador, que em todo esse tempo acreditou em mim. Depois de 3 cirurgias, continuar acreditando é difícil, mas tem que sonhar junto. Agradeço aos meus patrocinadores também, porque a gente sabe quanto o tênis é caro e como precisamos que acreditem no sonho com a gente", comentou, emocionado, Igor Gimenez.

O confronto contou com lotação máxima na arquibancada do Joinville Tênis Clube.

"Foi um jogo muito apertado, decidido no detalhe. Consegui quebras importantes em alguns momentos. Consegui me manter concentrado no jogo e me mantive na frente. Agradeço a todos que estiveram torcendo por mim durante toda a semana", disse Igor.

Com a segunda colocação em Joinville, Lipe Miguel entrou no ranking de simples da ATP, ao somar seus primeiros oito pontos. Em duas semanas, Felipe retornará para a Flórida (EUA), onde joga tênis universitário pela State University e cursa economia.

"Essa semana em Joinville foi muito especial pra mim. Não só conquistei meu primeiro ponto na ATP, como também consegui chegar na minha primeira final de ITF. Por pouco não voltei pra Brasília depois do ITF de São Paulo. Aqui percebi que estou jogando em um nível bom de tênis. Esses pontos vão me ajudar muito na minha volta pros EUA, para seguir competindo nesses torneios. Outra conquista especial foi o título de duplas ao lado do meu irmão mais novo. Sempre quis jogar com ele e, nesta semana e na passada, realizamos esse desejo da melhor forma possível", comentou Felipe Miguel.