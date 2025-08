Hugo Calderano arrasa joia sul-coreana e desafia alemão Benedikt Duda na final em Foz do Iguaçu

Hugo Calderano não tomou conhecimento do jovem talento Oh Junsung, na manhã deste domingo, no WTT Star Contender de Foz do Iguaçu, no Paraná, só precisou de 22 minutos para vencer o duelo semifinal por 3 a 0, com parciais de 11/5, 11/4 e 11/5, e avançar à decisão do torneio - em busca do terceiro título seguido em simples.

Com o resultado, o mesa-tenista brasileiro, terceiro colocado no ranking mundial do WTT, vai enfrentar na final, ainda neste domingo, às 18h, o alemão Benedikt Duda, 12º do mundo. O cabeça de chave número 2 em Foz do Iguaçu também não encontrou resistência do compatriota Dimitrij Ovtcharov, 32º do ranking, no triunfo por 3 a 0, com parciais de 11/7, 11/4 e 11/5.

Cabeça de chave número 1 do torneio e embalado pelas conquistas na Eslovênia e em Buenos Aires, Calderano entrou concentrado e não deu chances ao jovem sul-coreano de 19 anos, quarto cabeça de chave no Paraná e 20º colocado no ranking mundial.

Diferentemente dos confrontos iniciais, quando oscilou, o brasileiro cometeu poucos erros e, com golpes agressivos, logo abriu 7/2 e não encontrou dificuldades para fechar o primeiro game por 11 a 5. O panorama não mudou no segundo game, com Calderano abrindo 7 a 4 e marcando quatro pontos seguidos para fechar em 11/4.

No último game, Junsung tentou equilibrar e ficou em desvantagem por 5 a 3, mas logo Calderano deslanchou e fez 11/5 para confirmar sua 25ª vitória seguida no circuito internacional e a vaga na decisão.