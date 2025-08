Hamilton vive inferno astral e coleciona decepções na Ferrari

"Eu sou inútil". A declaração de Lewis Hamilton após o treino de classificação para o GP da Hungria é forte, mas é apenas um sintoma da má fase que ele vive em 2025, desde que chegou à Ferrari.

No circuito de Hungaroring, o piloto inglês fez o 12º melhor tempo e viu o companheiro Charles Leclerc ficar com a pole position.

Os problemas do heptacampeão mundial na Hungria não são novidade. Em 13 corridas no ano, Hamilton não emplacou um pódio sequer e já viu Leclerc ficar cinco vezes entre os três primeiros.

Além disso, o piloto britânico só ficou à frente de Leclerc duas vezes na temporada. No GP da Emilia-Romagna e em Silverstone, Hamilton ficou em quarto e viu o monegasco ser o sexto e o 14º, respectivamente.

Os problemas de Hamilton em 2025

No primeiro GP pela Ferrari, na Austrália, Hamilton teve problemas com os comandos do carro. Após a corrida, o piloto britânico admitiu que ainda estava se acostumando às novidades. Ele terminou a prova na Oceania apenas na décima colocação.

Foi um dia de muito aprendizado. Há tantas configurações e mudanças que eles pedem para fazer durante a corrida, e ainda estou me acostumando com isso.

Lewis Hamilton

No GP da China, Lewis Hamilton foi o sexto colocado, mas acabou desclassificado. Os comissários viram que o bloco de proteção traseiro do carro estava em um nível considerado abaixo da espessura mínima de 9mm exigida pelos regulamentos técnicos da Fórmula 1 de 2025. A Ferrari assumiu a culpa pelo erro - Leclerc foi desclassificado no mesmo GP por estar abaixo do peso mínimo.

A parte da temporada longe da Europa terminou no GP de Miami, sem Hamilton conseguir ficar à frente de Leclerc em nenhuma corrida. Nos Estados Unidos, o britânico se irritou com a equipe enquanto disputava a posição com o companheiro na pista. Ele chegou a ironizar os engenheiros e se explicou depois.

Não senti que foi [desrespeitoso]. Eu estava tipo 'vamos lá, pessoal, eu só quero ganhar'. Eu ainda tenho aquele fogo interno. Eu posso sentir um pouco disso aparecendo. Não vou pedir desculpa por ser lutador. Não vou pedir desculpa por ainda querer isso. E sei que todos na equipe querem também

Lewis Hamilton

Depois de duas boas corridas, na Emilia-Romagna, e em Silverstone, Hamilton voltou a ter problemas no GP do Canadá. O piloto atropelou um castor no início da corrida e sofreu com um problema de aerodinâmica pelo resto da corrida, chegando em sexto.

A má fase voltou na Bélgica, no último final de semana. Lewis Hamilton largou da 16ª posição, sequer passando do Q1 no treino classificatório. Após uma corrida de recuperação, o britânico beliscou o sétimo lugar.