Norris segura Piastri e vence na Hungria em melhor prova de Bortoleto na F1

Lando Norris chegou a cair para a quinta posição, teve que aguentar pressão intensa de Oscar Piastri, mas conseguiu vencer o GP da Hungria, no que foi a melhor corrida de Gabriel Bortoleto até agora na Fórmula 1. O brasileiro andou entre Fernando Alonso e Max Verstappen na primeira parte da prova, cuidou muito bem dos pneus mesmo mantendo um ritmo forte, e terminou na sexta posição com a estratégia de uma parada.

Já o piloto inglês da McLaren primeiro passou Alonso na pista e depois fez a mesma tática de Bortoleto para superar o pole Leclerc, o companheiro e líder do campeonato Oscar Piastri e George Russell, que o tinha ultrapassado nos primeiros metros da prova. É uma vitória importante para Norris, que diminui sua desvantagem no campeonato: a diferença agora é de nove pontos a favor de Piastri, que foi segundo.

O australiano inclusive tentou pressionar Norris no final, com pneus 14 voltas mais novos do que os do companheiro, mas não conseguiu ultrapassar. Quando passou Leclerc, ele estava a 8s5 de Norris a 19 voltas do final, e foi tirando a diferença até colar em Norris nas últimas três voltas. Com duas voltas para o final, ele fritou os pneus dianteiros e quase encheu a traseira do companheiro, mas não conseguiu passar. E isso acabou selando a vitória de Norris.

A terceira colocação ficou com George Russell, que também passou Leclerc para chegar ao pódio em uma corrida na qual a Mercedes não tinha grandes esperanças de um bom resultado.

Bortoleto tem melhor resultado na F1

Bortoleto largou na sétima posição e ganhou a posição de Lance Stroll nos primeiros metros. Depois, ficou entre Alonso e Verstappen até o holandês antecipar sua parada para tentar ganhar a posição no box, o que não deu certo porque a Sauber se manteve na estratégia inicial de uma parada, a mesma do espanhol.

Verstappen voltou no trânsito e depois teve de fazer duas paradas, perdendo posições. Enquanto isso, Bortoleto foi mantendo um ritmo muito forte mesmo com pneus usados, parando somente depois de 41 voltas, e se aproximando cada vez mais de Alonso. O espanhol chegou a estar 8s5 à frente do brasileiro, que chegou a ficar a menos de 2s da Aston Martin.

Nas últimas voltas, Alonso acelerou o ritmo e aumentou a diferença, enquanto Bortoleto manteve a vantagem em relação a Lance Stroll, que era o sétimo. Com isso, chegou na sexta colocação, que foi seu melhor resultado na F1 até aqui, e que coroa um trabalho intenso do piloto brasileiro para mudar completamente o acerto do carro entre a sexta, em que não estava se sentindo confortável, e o sábado.

Isso permitiu que ele fosse ao Q3, a disputa das 10 primeiras posições do grid, pela segunda vez seguida, e andasse o tempo todo na zona de pontuação na etapa húngara. Bortoleto foi eleito o piloto do dia, em votação popular.

Veja a classificação

1. LANDO NORRIS (McLaren)

2. OSCAR PIASTRI (McLaren)

3. GEORGE RUSSELL (Mercedes)

4. CHARLES LECLERC (Ferrari)

5. FERNANDO ALONSO (Aston Martin)

6. GABRIEL BORTOLETO (Sauber)

7. LANCE STROLL (Aston Martin)

8. LIAM LAWSON (Racing Bulls)

9. MAX VERSTAPPEN (RBR)

10. KIMI ANTONELLI (Mercedes)

11. ISACK HADJAR (Racing Bulls)

12. LEWIS HAMILTON (Ferrari)

13. NICO HULKENBERG (Sauber)

14. CARLOS SAINZ (Williams)

15. ALEXANDER ALBON (Williams)

16. ESTEBAN OCON (Haas)

17. YUKI TSUNODA (RBR)

18. FRANCO COLAPINTO (Alpine)

19. PIERRE GASLY (Alpine)

20. OLIVER BEARMAN (Haas)