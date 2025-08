Goleiro com passagem pela seleção egípcia morre aos 36 anos

O goleiro Mohamed Bonga, 36, do Wadi Degla, da primeira divisão do Campeonato Egípcio, morreu ontem (2), em decorrência de um problema no fígado.

O que aconteceu

Bonga foi internado após o fim da última edição do Campeonato Egípcio. A última partida da competição foi no dia 31 de maio.

Na ocasião da internação, o ex-jogador reclamou de fortes dores abdominais. Mais tarde, ele foi diagnosticado com icterícia e disfunção das enzimas hepáticas. Ele estava aguardando um transplante de fígado.

A Federação Egípcia de Futebol (EFA, na sigla original) usou as redes sociais para lamentar o ocorrido, citando a passagem do goleiro pela seleção nacional.