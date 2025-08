Gabriel Mercado pede união ao Inter e reclama da arbitragem: "Não foi justo"

Autor de duras críticas à arbitragem após a derrota do Internacional por 2 a 1 para o São Paulo, neste domingo, no Beira-Rio, o zagueiro argentino Gabriel Mercado pediu foco e união do grupo colorado em meio à má fase no Campeonato Brasileiro. Ele questionou decisões do árbitro Alex Gomes Stefano e ressaltou a importância de virar a chave para o duelo decisivo da Copa do Brasil, na quarta-feira.

"Devemos estar mais fechados do que nunca. Temos que nos fechar, fazer autocrítica para tentar melhorar e nos prepararmos para quarta, uma final. Precisamos virar essa chave", declarou o Gabriel Mercado, visivelmente incomodado com o resultado, ao Prime Video.

Mercado também se mostrou irritado com lances específicos da partida, como o gol anulado de Borré e a falta marcada em Enzo Díaz, que gerou reclamações. Segundo ele, o árbitro não foi coerente ao aplicar seus próprios critérios.

"Estive perguntando para o juiz... ele falou nos primeiros minutos de jogo sobre critério. Não entendi que falta ele deu no gol do Borré. Revi o lance, não vi falta em nenhum momento, nem do Borré, nem minha. Depois na falta do Carbonero, que, na minha visão, foi muito clara, ele esperou o VAR chamar. Isso que perguntei a ele. Se ele falou que adotaria o mesmo critério para os dois times, ele não está sendo justo. Nessa parte, ele não foi justo", analisou Gabriel Mercado.

#INTxSAO | 1-2 | 2T | 51? - Jogo encerrado. ? Sport Club Internacional (@SCInternacional) August 4, 2025

Situação das equipes

Com a derrota, o Internacional, de Gabriel Mercado, segue sem embalar no Brasileirão e vê a pressão aumentar na véspera do jogo decisivo contra o Fluminense, no Maracanã, válido pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil ? a partida será disputada às 21h30 de quarta-feira.

Já o São Paulo, em boa fase, chegou à quinta vitória consecutiva na temporada e encostou no G6 da tabela. O Tricolor volta a campo no mesmo dia, às 19h30, diante do Athletico-PR, na Ligga Arena, também pela Copa do Brasil.