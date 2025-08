Fluminense pode ter dois desfalques importantes para jogo decisivo contra o Inter

O Fluminense está em alerta para o confronto desta quarta-feira contra o Internacional, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. A equipe carioca pode não contar com dois jogadores considerados titulares, que deixaram o gramado com problemas físicos no último fim de semana, na vitória sobre o Grêmio, pelo Brasileirão.

A principal apreensão da comissão técnica é em relação ao zagueiro Thiago Silva, de 40 anos. O capitão sentiu dores na parte posterior da coxa direita nos minutos finais da partida contra o time gaúcho e será submetido a exames de imagem. Há expectativa de que o clube se manifeste sobre o atleta apenas na reapresentação do elenco, nesta segunda-feira.

Se o veterano defensor não reunir condições de jogo, Manoel deve ser o escolhido para formar o miolo da zaga. Ele já atuou como titular diante do Grêmio no lugar do suspenso de Freytes. Outra opção, Ignácio ainda se recupera de uma lesão nos ligamentos e está fora de combate.

Mais uma possível ausência é o meio-campista Hércules, que precisou ser substituído no intervalo do jogo do fim de semana por conta de uma bolha no pé. De acordo com o técnico Renato Gaúcho , o jogador nem sequer conseguia calçar a chuteira, o que exigiu cautela no diagnóstico imediato.

O treinador indicou que a definição sobre a presença de Hércules será feita nas próximas 24 horas. Caso o volante não tenha condições, o Fluminense pode optar por uma formação com três homens no meio-campo ou até escalar Paulo Henrique Ganso na armação, mudando a característica da equipe.

Com apenas dois treinos até o confronto decisivo, a definição do time titular do Fluminense dependerá das avaliações médicas e físicas de Thiago Silva e Hércules. Renato Portaluppi deve tomar a decisão apenas no último treino antes da partida.

O duelo entre Fluminense e Internacional está marcado para as 21h30 (de Brasília), no Maracanã. O Colorado precisa vencer por dois gols de diferença para avançar direto às quartas de final ou devolver o placar por um gol para levar a disputa aos pênaltis.