'Não tenho medo': ela joga entre meninos no Flu e fez até gol em decisão

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

"Uh, vem que tem, é os 'moleque' de Xerém". O canto que se tornou tradicional nos títulos do Fluminense nas categorias de base poderia ter uma adaptação na celebração na IberCup. No sub-11, Alice Duarte conquistou espaço entre os "moleques" e, inclusive, fez gol na decisão — com o número 14 às costas, o mesmo de Germán Cano, só faltou "fazer o A".

Alice foi a primeira menina na história do Fluminense a ser aprovada para atuar com o time masculino. O gosto pelo futebol começou ainda aos 4 anos e os primeiros passos foram em uma escolinha próximo de onde mora. Posteriormente, se federou na Portuguesa-RJ. Passou ainda pelo Barra Futsal antes de chegar ao Tricolor, para o sub-9 — no clube das Laranjeiras, migrou para o campo.

"Eu comecei a brincar de bola em casa e, depois, fui treinar. E estou aqui hoje. Eu me sinto bem jogando, não me sinto com medo. Eu disputo e vou para cima", conta ela, com certa timidez.

Hada e Rômulo, pais da Alice, lembram que, desde o início da trajetória da jovem no futebol, ela teve de quebrar barreiras.

Alice, que atua no time masculino do Fluminense, começou na Portuguesa-RJ Imagem: Arquivo pessoal

"Quando fomos procurar clubes para ela, encontramos essa dificuldade. Primeiramente, por ela ser muito nova e, depois, muitos locais não tinham time feminino. Então, desde sempre ela acabou jogando entre os meninos", conta Hada.

"Muito de vez em quando acontecem algumas partidas de times femininos, mas ela sempre jogou no time masculino. E se tiver de escolher, até prefere jogar entre os meninos pela competitividade", completa Rômulo.

A jovem tem como inspiração no esporte Marta e Tamires, além de Cristiano Ronaldo. No campo, Alice atua como volante, enquanto no futsal é ala-esquerda — questionada, não esconde preferir o campo. "Eu imagino um futuro muito bom no futebol e espero poder defender a seleção brasileira", aponta ela.

A pequena jogadora tem o apoio familiar na empreitada. Figuras carimbadas nos jogos, Hada e Rômulo vão com camisas personalizadas — com o nome de Alice às costas —, levam cartazes e se juntam a uma animada torcida tricolor.

Hada e Rômulo, pai da Alice, acompanham um duelo do Fluminense sub-11 Imagem: Alexandre Araújo / UOL

"Sempre apoiamos ela, até por termos jogado bola na juventude. Gostamos e sabemos um pouco como é. Mas, em casa, ela tem todo apoio, além do Fluminense e dos companheiros de time, que abraçam a Alice e gostam de jogar com ela"

Rômulo conta que, apesar do tabu, até o momento, não presenciou atos preconceituosos. "Ainda não esbarramos em um caso mais forte. Já ouvimos uma coisinha aqui ou ali na arquibancada, mas nada que tenha sido muito forte. O futebol ainda tem uma cultura masculina muito enraizada, mas vamos seguindo em frente".

Hada e Romulo, pais de Alice, que joga no sub-11 masculino do Fluminense Imagem: Alexandre Araújo / UOL

Apesar disso, Hada ressalta que a família conversa com Alice sobre o que ela ainda pode enfrentar na trilha para se manter no futebol.

A mãe lembra ainda que a jovem influenciou outras meninas a praticarem futebol e até rebeceu pedidos de fotos durante a IberCup.

"Tem meninas da escola que passaram a jogar bola por causa dela. Os colegas incentivam, as amigas postam felizes da vida por ter uma amiga que joga no Fluminense. Aqui mesmo, na competição, algumas meninas vieram tirar foto com ela".

O extracampo também faz a jogadora ter de romper um obstáculo. "A Alice é tímida. Dentro de campo, ela se solta, mas fora dele, é tímida. Mas todo mundo chega com muito carinho para falar com ela".

Alice chegou ao Fluminense ainda no futsal e, hoje, também atua no campo Imagem: Arquivo pessoal

Professor aprova

O Fluminense foi campeão do sub-11 da IberCup com uma goleada por por 6 a 0 sobre o WB Soccer. Marcos Santana, técnico do time, fez elogios à pupila:

"O diferencial dela acho que é o técnico e o cognitivo. É uma menina que já vem no processo de treinos e competição desde os sete anos. Aqui no Fluminense, ela chegou no futsal e, depois, fez a transição para o campo. Hoje, está nos dois, O cognitivido dela é muito alto e, somado à técnica, contribuiu a jogar no meio dos meninos".