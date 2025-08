Jogo arriscado e foco no Brasileiro: Flamengo testa convicções após tropeço

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

A falha na saída de bola que marcou a derrota do Flamengo no primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil não mudou as convicções do técnico Filipe Luís. E tampouco causou danos, uma vez que o próprio treinador admite que vai manter seu estilo de jogo arriscado e que as prioridades na temporada são o Brasileiro e a Libertadores.

Esse planejamento, inclusive, adiciona pressão para o duelo de hoje (3) diante do Ceará, no Castelão. Líder do torneio, o time rubro-negro pode abrir vantagem na ponta e tem pela frente justamente a equipe que tirou pontos do Cruzeiro — então primeiro colocado — na última rodada e abriu caminho para o time da Gávea alcançar o topo da tabela.

Estilo de jogo mantido

A derrota para o Galo aconteceu em um erro de Léo Pereira ao tentar um passe para Léo Ortiz, no segundo tempo. Cuello apareceu e, na frente de Rossi, fez o gol do jogo.

Apesar do episódio, Filipe Luís deu indícios de que não vai mudar as ideias de jogo e ressaltou que encoraja os jogadores para que arrisquem sempre.

Essa nossa saída de bola nos deu tanto sucesso, saímos jogando de várias formas diferentes contra várias pressões diferentes, e hoje (contra o Atlético) aconteceu o primeiro erro que gerou gol. Eu peço para meus jogadores fazerem isso, saírem jogando. Sei do risco que existe, Não quero que parem de tentar porque acredito no futebol dessa forma, essa é a minha ideia Filipe Luís

Um dos líderes do time rubro-negro, Léo Ortiz lamentou o erro, mas fez coro ao treinador: "É uma característica nossa, não vamos abdicar disso porque não deu certo naquele lance. Em outros, estávamos conseguindo sair com a bola limpa. Temos, logicamente, que trabalhar para diminuir isso, mas não muda o nosso pensamento sobre como vamos jogar".

Prioridades na temporada

Contra o Galo, Filipe optou por poupar Jorginho e Arrascaeta. A decisão teve algumas diretrizes, dentre elas as prioridades traçadas para a temporada.

O treinador admite que o foco do elenco está nas disputas do Brasileiro e da Libertadores, mas ressalta que vai buscar a classificação na Copa do Brasil.

Brasileiro e Libertadores são prioridades, mas entrei para ganhar na Copa do Brasil. Da mesma forma que no jogo contra o Ceará eu vou preparado para vencer com as peças que penso que sejam as melhores. Claro que, na volta, vamos tentar reverter. Na minha opinião está totalmente aberto

Sobre as peças que pensa que sejam as melhores, a tendência é que Jorginho e Arrascaeta voltem ao time, e Samuel Lino seja novidade. O atacante, que chegou ao Rio de Janeiro na última terça-feira, estreou na quinta e já caiu nas graças da torcida.