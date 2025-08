Flamengo defende a liderança do Brasileiro diante do Ceará na Arena Castelão

Depois de perder por 1 a 0 para o Atlético-MG no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, o Flamengo está focado em dar a volta por cima e tem pela frente um compromisso pelo Campeonato Brasileiro. Líder isolado, mesmo com um jogo a menos - 16 a 17 - do que o vice-líder Cruzeiro, o time carioca vai enfrentar o Ceará, neste domingo, às 18h30, na Arena Castelão, pela 18ª rodada.

Apesar do resultado frustrante, quarta-feira no Maracanã, o Flamengo vem de três vitórias consecutivas no Brasileiro, a última por 1 a 0 sobre o mesmo Atlético-MG, no domingo passado. Líder com 36 pontos, está dois à frente do Cruzeiro. O grupo comandado por Filipe Luís tem o melhor ataque, com 30 bolas nas redes, e também a melhor defesa, com apenas seis gols sofridos.

Eliminado da Copa do Brasil, o Ceará teve a semana livre para trabalhar visando emplacar mais um resultado positivo após vencer o Cruzeiro por 2 a 1 fora de casa. O time cearense está em nono lugar, com 21 pontos, cinco atrás do Botafogo, que abre o G-6, e seis à frente do Santos, que abre a zona de rebaixamento.

Maior contratação da história do Flamengo, o atacante Samuel Lino deve ganhar sua primeira oportunidade como titular. O ex-jogador do Atlético de Madrid estreou na parte final diante do Atlético-MG e apareceu muito bem. Em contrapartida, Gonzalo Plata pode ficar no banco de reservas.

O volante Jorginho, que ficou no banco para ser poupado, tem grande chance de começar jogando. Com o retorno do ítalo-brasileiro, Evertton Araújo deve ser reserva, enquanto Allan é cotado para seguir entre os titulares.

O meia Arrascaeta, que não foi relacionado para o último jogo, é outro que deve ser novidade na escalação. O jovem Matheus Gonçalves, que teve desempenho abaixo do esperado, volta ao banco para a entrada do camisa 10.

O técnico Filipe Luís não terá à disposição o atacante Wallace Yan, que cumpre suspensão automática pelo acúmulo de cartões amarelos. O zagueiro Danilo, que se recupera de uma lesão no músculo posterior da coxa direita, aumenta a lista de desfalques.

O zagueiro Léo Ortiz, um dos destaques na temporada, destacou que a prioridade do elenco é vencer todos os jogos, independentemente de qual competição. "A nossa prioridade é vencer todos os jogos. Não tem nada diferente em relação a isso. Ninguém fala sobre não se preocupar em perder uma ou outra competição. Queremos vencer sempre, é isso que se faz quando se veste a camisa do Flamengo. Todos têm capacidade de entrar e dar conta do recado", afirmou.

A semana do Ceará foi movimentada e contou com uma grande festa da torcida no Aeroporto Internacional Pinto Martins para a recepção ao meia Vina, que retorna ao clube após quase três anos. Ele estava livre depois de uma passagem pelo futebol árabe e conta com o carinho dos torcedores no retorno ao time em que defendeu entre 2020 e 2023, com excelentes números: 168 partidas, 46 gols e 31 assistências.

O ídolo não teve sua presença confirmada. A tendência é que ele não seja relacionado para o jogo contra o Flamengo, mas trabalha para estar apto para o duelo contra o Palmeiras, no dia 10.

"A festa me faz, ainda mais, perceber que fiz a escolha certa por querer voltar. Estou muito feliz e preparado. Não deixei de acompanhar o Ceará em nenhum momento e agora é aproveitar, me unir logo ao grupo, ao Condé e trabalhar, porque tenho certeza que, com a comissão, meus companheiros e, principalmente, com a torcida, estou pronto para continuar essa história tão bonita", destacou.

O Ceará não deve ter novidades para o jogo e provavelmente entrará em campo da mesma forma que surpreendeu o Cruzeiro, no Mineirão, na última rodada.

O zagueiro Luiz Otávio, em processo de recondicionamento físico após longo período afastado por conta de uma cirurgia no joelho direito, é desfalque.

FICHA TÉCNICA

CEARÁ X FLAMENGO

CEARÁ - Bruno Ferreira; Fabiano, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Lourenço, Dieguinho e Richardson; Galeano, Pedro Raul e Pedro Henrique. Técnico: Léo Condé.

FLAMENGO - Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Viña; Allan, Jorginho e Arrascaeta; Luiz Araújo, Pedro e Samuel Lino. Técnico: Filipe Luís.

ÁRBITRO - Rodrigo José Pereira de Lima (PE).

HORÁRIO - 18h30.

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).