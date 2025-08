Flamengo cede empate ao Ceará e vê Cruzeiro colar na ponta do Brasileiro

Um ponto que vale o topo. Em um jogo de dois tempos distintos na Arena Castelão, o Flamengo empatou em 1 a 1 com o Ceará, neste domingo, pela 18ª rodada e manteve a liderança do Campeonato Brasileiro. Arrascaeta marcou para o time carioca, que dominou a primeira etapa, mas Pedro Raul, no segundo tempo, aproveitou uma falha do goleiro Rossi para deixar tudo igual.

O resultado leva o Rubro-Negro, que tem um jogo a menos, aos mesmos 37 pontos do Cruzeiro, mas com a vantagem no saldo de gols. A Raposa bateu o Botafogo nesta rodada por 2 a 0. Com 22 unidades, o Ceará ocupa a 11ª colocação.

Agora, o Flamengo vira a chave e concentra totalmente suas atenções na Copa do Brasil. Na próxima quarta-feira, o Rubro-Negro vai a Belo Horizonte encarar o Atlético-MG no jogo de volta das oitavas de final, precisando reverter a derrota por 1 a 0 sofrida no Maracanã. Pelo Brasileirão, a equipe volta a campo no sábado, no Maracanã, onde defende a liderança diante do Mirassol. Já o Ceará enfrenta o Palmeiras no domingo, fora de casa, em duelo válido pela mesma competição.

Ceará x Flamengo: o jogo

Com os desfalques de Pedro, Wallace Yan e Luiz Araújo, o técnico Filipe Luís promoveu as estreias de Emerson Royal e Samuel Lino como titulares. E o Flamengo se impôs desde o início. Com mais posse de bola e qualidade técnica, o time controlou as ações e colecionou chances. Plata, em chute de fora, parou em boa defesa de Bruno Ferreira. Bruno Henrique e Samuel Lino também tiveram oportunidades, mas foi o maestro uruguaio quem abriu o placar. Aos 36 minutos, em grande jogada coletiva, Léo Ortiz lançou para Plata, que ajeitou de cabeça para Arrascaeta. O camisa 10, cara a cara com o goleiro, não perdoou e finalizou de canhota para fazer 1 a 0.

O cenário mudou no segundo tempo. E a primeira má notícia veio no vestiário: com um incômodo muscular, Arrascaeta foi preservado e não retornou para a partida. Sem seu principal articulador, o Flamengo perdeu o controle do jogo. O Ceará cresceu e começou a pressionar. Aos 10 minutos, Lucas Mugni acertou o travessão de Rossi, no primeiro grande susto.

O castigo pela queda de rendimento veio aos 21 minutos, em uma bola parada. Após cobrança de escanteio na segunda trave, o goleiro Rossi ficou indeciso na saída do gol, não foi na bola e viu Pedro Raul subir livre para cabecear e empatar a partida.

No fim, o empate acabou sendo o resultado final. Um ponto frustrante pela forma como o jogo se desenrolou, mas valioso pela matemática. O Flamengo retoma a liderança do Brasileirão e agora se concentra em uma semana decisiva com o confronto das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Atlético-MG.

FICHA TÉCNICA



Ceará 1 x 1 Flamengo

Local: Castelão, no Ceará (CE)



Data: 03 de agosto de 2025 (domingo)



Hora: 18h30 (de Brasília)



Competição: 18ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025



Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)



Assistente 1: Neuza Ines Back (SP)



Assistente 2: Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)



VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)



Público: 57.887

Gols: Arrascaeta (FLA), aos 36 do 1º tempo e Pedro Raul (CEA), aos 21 do 2º tempo



Cartões amarelos: Marllon, Richardson e Fernando Sobral (CEA) e Jorginho e Bruno Henrique (FLA)

Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia (Nicolas); Richardson (Fernando Sobral), Lourenço (Lucas Mugni), Diego (Lucas Lima) e Pedro Henrique (Aylon); Pedro Raul e Galeano. Técnico: Léo Condé

Flamengo: Rossi; Emerson Royal (Varela), Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho (Allan), Everton e Arrascaeta (Saúl); Bruno Henrique (Juninho), Plata (Victor Hugo) e Samuel Lino. Técnico: Filipe Luís