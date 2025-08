Flaco admite estratégia do Palmeiras por virada contra o Corinthians após empate

O Palmeiras poupou seus titulares neste domingo antes do clássico contra o Corinthians pela Copa do Brasil e entrou em campo com um time reserva para enfrentar o Vitória, pela 18ª rodada do Brasileirão. O Verdão saiu perdendo por 2 a 0, mas buscou o empate, no Barradão, com gols de Piquerez e Flaco López. O atacante analisou a partida e projetou o que para ele deve ser o "jogo mais importante do ano".

"É difícil esse clima. Sabemos que eles são muito fortes nesse campo. Nós tentamos, no primeiro tempo não foi o que queríamos. Continuamos tentando e graças a Deus conseguimos empatar o jogo", disse ao Premiere.

Abel Ferreira escalou um time considerado todo reserva, incluindo o goleiro, que foi Marcelo Lomba. O Vitória abriu 2 a 0 de vantagem, aos 33 minutos do primeiro tempo, com Renato Kayzer, e aos 19 do segundo, com Erick. O Verdão, por sua vez, fez 2 a 2 com Piquerez e Flaco López, aos 24 e 40 minutos da etapa final, respectivamente.

O Palmeiras agora volta as atenções à Copa do Brasil. Na quarta-feira, recebe o Corinthians, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, tentando reverter o 1 a 0 sofrido no jogo de ida das oitavas de final.

"Já estamos nos preparando desde agora. Quem não vinha jogando muito, compensamos com esse jogo. Chegamos todo mundo 100% para o próximo jogo, pela Copa do Brasil. Sabemos que vai um grande jogo nosso, na nossa casa, com nossa força, nossa torcida. É muito importante, acho que vai ser o jogo mais importante do ano e vamos dar tudo para ser o melhor e conseguir a classificação e uma grande vitória dentro de casa", concluiu.

Com o empate, o Palmeiras segue na terceira posição, com 33 pontos conquistados, quatro atrás de Flamengo e Cruzeiro, líder e vice-líder, empatados com 37 pontos. o Verdão ainda tem um jogo amenos que os cariocas e dois a menos que a Raposa.