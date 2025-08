'Estou longe do que posso entregar', admite Emerson Royal após empate do Flamengo

O empate em 1 a 1 com o Ceará teve um sabor agridoce para o Flamengo, mas para o lateral-direito Emerson Royal, marcou um passo importante em sua jornada no clube. Em sua primeira partida como titular, o reforço recém-chegado da Europa mostrou personalidade, mas, em uma autocrítica sincera, admitiu que ainda está distante de sua melhor forma e que o processo de adaptação será fundamental.

"Fiz uma boa partida, mas estou longe do que eu pretendo e posso entregar. Fiquei um tempo muito grande longe dos gramados, mas vou me adaptar o quanto antes," confessou o lateral, que admitiu ter sentido o desgaste na reta final.

"Me senti um pouco cansado no final do jogo, fazia muito tempo que eu não começava jogando. Mas tenho que me adaptar, o Flamengo me contratou pra isso e eu vou fazer tudo o que eu puder dentro e fora de campo para poder estar na minha forma física e ajudar o Flamengo."

Além da questão física, Royal demonstrou uma rápida leitura tática do adversário. Ele destacou que a equipe já esperava as dificuldades impostas pelo Ceará, que montou um forte sistema defensivo e apostou em jogadas específicas para tentar surpreender.

"Quanto a equipe deles, a gente sabia da proposta deles, sistema defensivo muito bom, o atacante me seguia o tempo todo e a jogada típica deles, que é jogar no centroavante e a bola parada, a gente sabia que não podia errar nesse aspecto," analisou.

Apesar da honestidade sobre seu próprio desempenho, o lateral valorizou o ponto conquistado fora de casa, que foi o suficiente para levar o Flamengo de volta à liderança do Brasileirão.

"A gente sabia que não era um jogo fácil, mas o empate não está tão ruim. Agora vamos seguir no campeonato para a gente poder conseguir as vitórias," ponderou Royal. Ele também elogiou a força do elenco rubro-negro, destacando que a competitividade interna será um diferencial. "A gente tem um elenco muito forte, não tem titular e a gente sabe que quem entrar vai dar conta do recado."