São Paulo: Luciano e mais três voltam ao time titular contra Inter

Após poupar na Copa do Brasil, o São Paulo terá força máxima diante do Inter. Luciano, Alisson, Bobadilla e Enzo Pérez de voltam ao time. A partida no Beira-Rio é válida pela 18ª rodada do Brasileirão.

O que aconteceu

O São Paulo, do técnico Hernán Crespo, vai a campo com: Rafael; Arboleda, Ferraresi e Sabino; Enzo Pérez, Marcos Antônio, Bobadilla, Alisson e Cédric; Luciano e André Silva.

O Inter, do técnico Roger Machado, vai a campo com: Rochet; Benitez, Juninho, Mercado, Clayton e Bernabei; Luis Otávio, Alan Rodríguez e Bruno Tabata; Borré e Enner Valencia.

Inter e São Paulo entram em campo, hoje, às 20h30 (de Brasília). Os gaúchos somam 21 pontos e estão em 13º; os paulistas ocupam a 10ª colocação, com 22 pontos.