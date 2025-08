Escalação do São Paulo: Crespo aposta em força máxima para encarar o Inter

A escalação do São Paulo está definida para o duelo deste domingo, com o Internacional, no Beira-Rio, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após preservar alguns nomes no confronto do meio de semana, contra o Athletico-PR, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, o técnico Hernán Crespo voltou a acionar força máxima para o jogo em Porto Alegre.

Nomes como Ferraresi, Alisson, Bobadilla e Luciano voltaram a figurar entre os 11 iniciais neste domingo e terão a responsabilidade de ajudar o São Paulo a conquistar mais três importantes pontos neste Brasileirão. O zagueiro Alan Franco, suspenso, é desfalque para o Tricolor.

A escalação do São Paulo completa conta com Rafael; Ferraresi, Arboleda e Sabino; Cédric Soares, Marcos Antônio, Bobadilla, Alisson e Enzo Díaz; Luciano e André Silva.

O São Paulo iniciou a rodada como oitavo colocado e precisa de um resultado positivo para não deixar o pelotão de cima da tabela se distanciar. Depois de chegar a brigar para não entrar na zona de rebaixamento, o Tricolor começa a sonhar mais alto no Campeonato Brasileiro.

O São Paulo, aliás, vem de uma sequência de quatro vitórias e cinco jogos sem perder sob o comando do técnico Hernán Crespo. A última derrota do Tricolor na temporada aconteceu justamente na estreia do treinador argentino, contra o Flamengo, no Maracanã.

O Internacional, por sua vez, vem de derrota para o Fluminense no meio de semana, pela Copa do Brasil, e na última rodada do Campeonato Brasileiro acabou empatando com o Vasco da Gama, em pleno Beira-Rio. Justamente por isso, a vitória neste domingo é fundamental para o Colorado reagir.