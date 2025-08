Corinthians poupa contra o Fortaleza, pensando no Palmeiras; veja escalação

O Corinthians mais uma vez vai poupar parte dos titulares no Brasileirão, pensando no duelo com o Palmeiras, pela Copa do Brasil.

A escalação do time de Dorival Júnior para enfrentar o Fortaleza, neste domingo, deixa no banco nomes como Yuri Alberto, Memphis e Garro.

Dorival vai usar Romero e Talles Magno no ataque e também dará chance a jovens como Ryan e Dieguinho.

O Corinthians está escalado com: Hugo Souza, Félix Torres, André Ramalho, Cacá e Angileri; Ryan, Charles, Breno Bidon e Dieguinho; Romero e Talles Magno.

Já o Fortaleza, do técnico Renato Paiva, joga com: Vinícius Silvestre, Mancuso, Kuscevic, Gustavo Mancha e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Matheus Pereira e Lucca Prior; Breno Lopes, Marinho e Deyverson.

A bola rola na Neo Química Arena, em São Paulo, às 16h.

O Corinthians começou o domingo em 12º, com 21 pontos. Já o Fortaleza está na zona de rebaixamento, em 18º, com 14 pontos.