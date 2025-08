Flamengo terá reforço mais caro da história entre titulares contra o Ceará

Após tropeçar na Copa do Brasil diante do Atlético-MG, o Flamengo volta suas baterias para a disputa do Campeonato Brasileiro, título que é prioridade absoluta no clube.

Para o duelo de hoje contra o Ceará, às 18h30, no Castelão, o técnico Filipe Luís vai promover a estreia de Samuel Lino entre os titulares. O jogador saiu do banco na partida diante dos mineiros e deixou boa impressão. O jogador foi o reforço mais caro da história rubro-negra: 22 milhões de euros (R$ 143 milhões) mais bônus por metas. Emerson Royal, outro contratado nesta janela, também inicia a partida.

O treinador também escalou Arrascaeta e Jorginho entre os 11. A dupla foi poupada contra os atleticanos no Maracanã.

Assim, o Flamengo vai a campo com Rossi, Emerson Royal, Léo Ortiz, Leo Pereira e Alex Sandro. Éverton Araújo, Jorginho e Arrascaeta; Samuel Lino, Plata e Bruno Henrique.