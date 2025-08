Em momento de oscilação, Cruzeiro visita o Botafogo em busca de reencontro com o bom futebol

A 18ª rodada do Campeonato Brasileiro reserva, neste domingo, um confronto importante para os objetivos distintos de Cruzeiro e Botafogo. O jogo será disputado às 16h, no Engenhão, no Rio de Janeiro. Vice-líder da competição, com 34 pontos, a equipe mineira tenta reencontrar o caminho da consistência após resultados que acenderam um sinal de alerta. Já o time carioca busca consolidar a ascensão sob o comando de Davide Ancelotti.

Embora ocupe uma posição privilegiada na tabela, o Cruzeiro vive um momento de oscilação. São três partidas consecutivas sem vitória - dois empates e uma derrota - e uma recente atuação sem brilho no empate com o CRB, pela Copa do Brasil, em que o time voltou a apresentar dificuldade na criação ofensiva. O revés de desempenho custou a liderança, e agora a equipe tenta, no Rio, evitar o início de uma sequência negativa que comprometa o equilíbrio construído ao longo do campeonato.

O treinador Leonardo Jardim sabe que precisa de ajustes. Apesar de ter o segundo melhor ataque da liga, com 28 gols, a equipe tem enfrentado dificuldades diante de adversários que se fecham atrás da linha da bola. O próprio técnico admitiu a carência de jogadores com perfil de desequilíbrio individual. "No elenco do Cruzeiro, não conseguimos encontrar esse jogador capaz de enfrentar, driblar, mas temos excelentes jogadores com outras características. Quando o jogo vai para uma situação de bloco muito baixo, temos mais dificuldades", avaliou.

O lateral Fagner, que sofreu fratura na fíbula da perna direita, desfalca o time. William pode retornar e assumir a vaga. No ataque, Marquinhos, recuperado de virose, disputa posição com Wanderson, enquanto Matheus Pereira é forte candidato a retomar a titularidade na função de articulação. Gabigol, que atuou fora da área contra o CRB, deve voltar ao banco. A expectativa é por um quarteto ofensivo com Matheus Pereira, Kaio Jorge, Christian e um dos pontas.

Do outro lado, o Botafogo tenta aproveitar o embalo da vitória por 2 a 0 sobre o Red Bull Bragantino, pela Copa do Brasil, para firmar sua recuperação no Brasileiro. A equipe soma 26 pontos e ocupa a sexta colocação. Ainda invicta com Ancelotti - duas vitórias e dois empates -, começa a apresentar mais consistência defensiva e alternativas no setor ofensivo.

Uma das dúvidas para o duelo é o volante Danilo, recém-contratado e ainda em processo de recondicionamento físico. O treinador demonstrou otimismo com a estreia do reforço. "Conto com o Danilo contra o Cruzeiro. Ele começou a treinar nesta semana, então tem que ser progressivo. Mas é um jogador que vai ser muito importante para a equipe", afirmou.

Na lateral esquerda, Alex Telles deve retomar a titularidade, enquanto o setor ofensivo ainda está indefinido. Savarino, em boa fase, briga por vaga com Joaquín Correa. O atacante Jeffinho segue fora, em recuperação de lesão, assim como o zagueiro Bastos.

Além dos aspectos técnicos, a partida também terá um ingrediente especial: a torcida prepara uma homenagem para Savarino, com um bandeirão com a imagem do jogador comemorando um gol marcado sobre o Fluminense, pelo Brasileirão. A ação reforça a identificação do camisa 10 com o torcedor e o papel de protagonismo que pode exercer na sequência da temporada.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X CRUZEIRO

BOTAFOGO - John; Vitinho (Mateo Ponte), Kaio Pantaleão, Barboza e Alex Telles; Marlon Freitas, Newton e Savarino (Joaquin Correa); Artur, Arthur Cabral e Montoro. Técnico: Davide Ancelotti.

CRUZEIRO - Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki Bruno; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira (Gabigol); Wanderson (Marquinhos) e Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim.

ÁRBITRO - Matheus Delgado Candançan (SP).

HORÁRIO - 16h.

LOCAL - Engenhão, no Rio (RJ).