Em jogo de cinco gols, Chapecoense vence o CRB pela Série B

A Chapecoense venceu o CRB neste domingo, na Arena Condá, por 3 a 2, em jogo válido pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Neto Pessoa, Marcinho e Mailton marcaram os gols do time da casa, enquanto Breno Herculano (2) descontou para os visitantes.

Com a vitória, a Chapecoense encurtou a distância para o terceiro colocado Novorizontino, que ficou no empate com o Avaí. A equipe catarinense ocupa a quarta posição, com 33 pontos, dois a menos que o time paulista. Já o CRB aparece na 11ª colocação, com 25 unidades.

A Chape volta a campo na próxima sexta-feira, quando visita o Coritiba, no Couto Pereira, pela Série B. O CRB foca no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Cruzeiro, na quinta-feira, no estádio Rei Pelé, em Maceió.

O jogo

A Chapecoense abriu o placar aos seis minutos do primeiro tempo. Após boa troca de passes, Marcinho recebeu na esquerda e encontrou Neto Pessoa na área. O atacante bateu de primeira para vencer o goleiro Matheus Albino.

O segundo gol saiu aos 27. Em contra-ataque pela direita, Giovanni Augusto atravessou para Marcinho, livre no lado esquerdo. O camisa sete teve o simples trabalho de tirar do goleiro para ampliar o marcador.

Incessante, a Chape alcançou o terceiro tento nove minutos depois. Giovanni Augusto avançou pela esquerda e passou para Mailton, que dominou e finalizou no ângulo para aumentar a vantagem dos donos da casa.

O jogo ganhou tons dramáticos na etapa final. Aos 22 minutos, Breno Herculano aproveitou cruzamento de William Potker, testou de cabeça e diminuiu a conta para o CRB.

Seis minutos depois, Breno Herculano marcou o segundo gol do Galo de Campina. Giovanni cobrou escanteio no meio da área, o atacante subiu mais alto que a defesa da Chape e recolocou os visitantes no jogo.