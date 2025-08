Em busca de reação, defesa do Santos é colocada à prova contra Juventude

A luta do Santos contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro passa, inevitavelmente, por um ajuste na defesa. Prestes a encarar o Juventude, vice-lanterna da competição, na segunda-feira, às 20h (de Brasília), no Morumbis, o Peixe precisa reencontrar a solidez defensiva para tentar se afastar do Z4.

Em 17º lugar, com 15 pontos ? os mesmos do Vasco, primeiro fora da zona da degola ?, o Santos convive com uma estatística incômoda: tem a quinta pior defesa do Brasileirão, com 21 gols sofridos em 16 partidas. O ataque também não ajuda: são apenas 15 gols marcados até aqui.

A fragilidade defensiva tem custado pontos importantes. Nos últimos três compromissos, o time sofreu sete gols: perdeu por 3 a 0 para o Mirassol, perdeu para o Internacional por 2 a 1, e, no último jogo, empatou com o lanterna Sport em 2 a 2.

A vulnerabilidade nos minutos finais chama ainda mais atenção ? 15 dos 21 gols sofridos aconteceram na última meia hora das partidas.

Além disso, o desempenho defensivo como mandante também serve para ligar o alerta: em sete jogos em casa, o Santos sofreu sete gols ? média de um por jogo. Deste modo, a pressão segue grande, e o duelo contra o Juventude é tratado como decisivo para a retomada.

Do outro lado, o Juventude também vive momento delicado. Com apenas 11 pontos, a equipe ocupa a 19ª colocação e precisa da vitória para se manter viva na briga contra a queda. O time gaúcho, que marcou dez gols - apenas um a mais em relação ao Sport - tem o segundo pior ataque do Brasileirão.

O confronto direto no Morumbis promete ser tenso e com clima de decisão. Para o Santos, mais do que conquistar três pontos, é urgente reencontrar equilíbrio ? especialmente na defesa ? para que a reação no Brasileirão possa, de fato, começar.