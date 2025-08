Dorival define Corinthians com time reserva para encarar o Fortaleza; veja escalações

O Corinthians está definido para encarar o Fortaleza logo mais, em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Dorival Júnior optou por levar a campo uma equipe quase totalmente reserva e promoveu, ao todo, nove mudanças na escalação.

Dorival tomou a decisão de poupar jogadores já pensando no jogo decisivo das oitavas de final da Copa do Brasil. Após vencer a ida por 1 a 0, o Corinthians visita o Palmeiras na noite desta quarta-feira para tentar confirmar a vaga.

Dessa forma, o Corinthians iniciará o confronto deste domingo com o time reserva, com exceção do goleiro Hugo Souza e do zagueiro André Ramalho. As principais novidades são Dieguinho, filho do Terrão que fará sua primeira partida como titular, e Félix Torres, que atuará improvisado como lateral direito novamente.

A escalação do Corinthians tem: Hugo Souza; Félix Torres, André Ramalho, Cacá e Angileri; Ryan, Charles e Breno Bidon; Dieguinho, Talles Magno e Romero.

O Corinthians não conta com o zagueiro João Pedro Tchoca (suspenso), com o volante Maycon (transição física) e com o lateral Hugo (cirurgia para hérnia inguinal). Em contrapartida, Rodrigo Garro e José Martinez voltam após cumprirem suspensão. O argentino começa no banco, enquanto o venezuelano não está entre os relacionados.

Do outro lado, o Fortaleza vem com quatro mudanças em relação ao time que perdeu para o Grêmio na última rodada do Brasileiro. Vinícius Silvestre substitui Magrão, enquanto Gustavo Mancha entra na vaga de Ávila e Diogo Barbosa faz a de Bruno Pacheco. Por fim, Marinho ganha espaço no ataque no lugar de Herrera.

O Fortaleza está escalado com: Vinícius Silvestre; Mancuso, Kuscevic, Gustavo Mancha e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Matheus Pereira e Lucca Prior; Breno Lopes, Marinho e Deyverson.

O técnico Renato Paiva terá as ausências dos goleiros João Ricardo e Brenno, dos meio-campistas Brítez e Pochettino e do atacante Moisés. Todos seguem entregues ao departamento médico.

A bola rola para Corinthians e Fortaleza às 16h (de Brasília) deste domingo, na Neo Química Arena, em São Paulo.

Felipe Fernandes de Lima (MG) apita o duelo, auxiliado por Guilherme Dias Camilo (MG) e Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG). O VAR fica sob responsabilidade de Daniel Nobre Bins (RS).