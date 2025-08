Dorival banca decisão de poupar titulares antes do Derby, mas lamenta empate do Corinthians

O técnico Dorival Júnior bancou a decisão de poupar grande parte dos titulares do Corinthians no empate em 1 a 1 contra o Fortaleza, neste domingo, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador, contudo, não foi o maior fã do resultado conquistado na Neo Química Arena.

Dorival optou pela escalação alternativa já pensando no duelo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Palmeiras, fora de casa. Os principais titulares da equipe, como Yuri Alberto, Garro, Matheuzinho e Memphis foram acionados ainda no intervalo, assim como Carrillo, que também entrou na etapa final.

"Eu manteria as decisões que tivemos. Foram as corretas, isso aí você pode ter certeza. É uma diferença muito grande um atleta se desgastar em 70, 80 minutos, muito diferente acontecendo apenas em 45 minutos. Nós tivemos apenas uma desatenção aí no primeiro tempo, que nos custou aquilo que seria a construção de um resultado. Uma pena isso. Tivemos o domínio da partida na maior parte do tempo, mas infelizmente o resultado não foi aquilo que gostaríamos mais uma vez. Fomos penalizados justamente por essa desatenção que houve e pagamos um preço muito alto ao longo dos 90 minutos", afirmou o treinador em coletiva.

Da escalação alvinegra reserva que entrou em campo neste domingo, apenas duas peças foram mantidas: o goleiro Hugo Souza e o zagueiro André Ramalho. De resto, Dorival promoveu nove alterações na equipe e chegou até a improvisar Félix Torres como lateral direito novamente.

"O Ramalho tem capacidade para uma recuperação muito mais rápida, foi tudo muito bem conversado com ele. Ele busca uma recuperação muito rápida, ele tem esse perfil, não vejo que seja um problema. Tínhamos vários jogadores voltando. Colocar esses jogadores numa partida como a de hoje, num nível de exigência, e de repente daqui dois dias estar em campo para um jogo decisivo, já com o desgaste que houve no meio de semana, acredito que não seria o ideal", explicou Dorival.

"A decisão tomada, na minha concepção, foi correta. Alterações são técnicas e, na maioria das vezes, procuramos alternar com as peças para que a gente possa ter sempre, na rodada seguinte, um time totalmente recuperado, principalmente para uma decisão como será agora na quarta-feira. Não tínhamos outra opção", voltou a defender o técnico alvinegro.

O Alvinegro paulista chegou ao quarto jogo consecutivo sem vencer no Campeonato Brasileiro, agora com uma derrota e três empates. O Timão, neste momento, alcançou os 22 pontos e figura na 10ª colocação.

O Corinthians de Dorival, porém, já vira a chave após o empate e foca no Derby decisivo pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O Timão visita o Palmeiras nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque. O time alvinegro venceu o jogo de ida por 1 a 0 e precisa de apenas um empate para avançar às quartas.

"É difícil, a gente nunca sabe como entraremos em campo. A preparação é nesse sentido, por isso nos preocupamos em nos resguardar nessa partida [de hoje], para que possamos ter pelo menos uma equipe descansada, recuperada, e espero eu, bem treinada para um jogo de tamanha importância. É um jogo que você não pode errar", analisou o treinador.

"Tanto de um lado quando do outro, você pode pagar um preço muito alto. Tivemos um jogo muito igual na primeira partida, e acredito que o segundo será da mesma forma. Pequenos detalhes poderão fazer a diferença. Espero que estejamos preparados para toda e qualquer situação", concluiu Dorival.