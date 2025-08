Dominick Reyes detona postura de Jon Jones e cobra definição sobre aposentadoria

Ex-desafiante ao título dos meio-pesados (93 kg), Dominick Reyes voltou a alfinetar Jon Jones por sua postura ambígua em relação ao futuro no MMA. Em entrevista ao podcast 'Pound-4-Pound', o norte-americano afirmou que o público está cansado das "jogadas" do ex-campeão, criticando a maneira como ele tem conduzido sua saída - e possível retorno - sem oferecer respostas concretas.

Jones havia anunciado sua aposentadoria após uma série de adiamentos da aguardada luta pela unificação do título peso-pesado contra Tom Aspinall. Pouco tempo depois, sinalizou que poderia voltar ao octógono em 2026, possivelmente em um evento especial do UFC na Casa Branca. A possibilidade, no entanto, foi recebida com frieza pelo CEO da organização, Dana White. Para Reyes, a postura do veterano apenas reforça a impressão de falta de comprometimento.

"Acho que ele faz esse joguinho, fica enrolando todo mundo, mente, fala uma coisa e depois outra. E ele é convencido com isso, arrogante. Nada de enrolação. A gente só quer uma resposta honesta. Vai lutar ou não vai? Acho que é isso que está irritando todo mundo, ele fica brincando com a gente. Se você acabou, diga que acabou. Se não acabou, diga: 'Vamos lá, mas quero mais dinheiro, ou quero isso'. Só isso. Não diga: 'Vamos ver! Vai ter um grande anúncio', e aí não é nada", disparou.

Fuga

A relação entre ambos é marcada por um capítulo polêmico. Em 2020, os dois se enfrentaram pelo cinturão dos meio-pesados no UFC 247, com vitória do então campeão por decisão unânime - resultado amplamente contestado, incluindo o próprio Dana White. Reyes acreditava ter feito o suficiente para vencer e passou mais de um ano pedindo uma nova chance. No entanto, 'Bones' optou por abrir mão do título e anunciou sua migração para os pesados, evitando um reencontro com o desafiante - situação semelhante à que envolveu o atual campeão da divisão até 120 kg.

"Depois daquela luta, eu pedi pela revanche por um ano inteiro, e ele largou o cinturão e foi para os pesados. Literalmente foi isso que aconteceu. As pessoas esquecem disso também. Ele fugiu de mim! Ele disse: 'Não estão me pagando o suficiente para lutar com esse cara. Ele é muito perigoso'. Essa foi literalmente a resposta dele", afirmou.

Vivendo boa fase na carreira, Reyes soma três vitórias consecutivas e está escalado para enfrentar Carlos Ulberg na luta principal do UFC Perth. Já Jon Jones, apesar dos rumores, segue com o futuro indefinido. Enquanto isso, as críticas à sua postura seguem crescendo - inclusive entre antigos rivais.

