Daegu x Barcelona: veja prováveis escalações e onde assistir ao amistoso

O Barcelona terá um amistoso contra o Daegu, da Coréia do Sul, nesta segunda-feira. A partida ocorrerá no Daegu Stadium, a partir das 8h (de Brasília).

Onde assistir

A partida terá transmissão do canal oficial do Barcelona no YouTube.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES



Daegu: Ah; Woo, Kim Jin-hyuk, Jo, Jeong; Lee, Lamas, Han, Jeong; Cesinha e Kim Ju-gong



Técnico: Chang-Hyun Park

Barcelona: Joan García; Koundé, Cubarsi, Iñigo Martínez, Balde; Pedri, De Jong; Lamine Yamal, Olmo, Raphinha e Lewandowski



Técnico: Hansi Flick

ARBITRAGEM



Não divulgada.