Cruzeiro bate Botafogo e seca o Flamengo para manter ponta do Brasileiro

O Cruzeiro chegou ao Rio de Janeiro precisando de uma reação e saiu com uma vitória imponente por 2 a 0 sobre o Botafogo e a liderança do Campeonato Brasileiro de volta em suas mãos. Em uma noite de amplo domínio no Nilton Santos, a Raposa aproveitou as falhas do goleiro John, foi letal nos contra-ataques e repetiu o feito do ano passado, superando o Alvinegro em seus domínios, pela 18ª rodada da competição nacional.

Foi a primeira derrota de Davide Ancelotti à frente do Glorioso. Antes, o treinador empatou com Vitória e Corinthians e venceu Red Bull Bragantino e Sport.

Com a vitória, o Cruzeiro foi a 37 pontos, reassumiu a liderança do Brasileirão provisoriamente, e fica na torcida por um tropeço do Flamengo contra o Ceará, no Castelão, para permanecer na ponta. O Rubro-Negro, que tem 36 unidades, entra em campo às 18h30 (de Brasília). Já o Botafogo segue com 26 pontos e cai para a sétima posição.

Na próxima rodada, o Botafogo visita o Fortaleza, no próximo sábado, no Castelão. Já o Cruzeiro recebe o Santos domingo no Mineirão. Antes, as duas equipes entram em campo no meio da semana pela Copa do Brasil. O Botafogo visita o Red Bull Bragantino, às 19h (de Brasília), no Cícero Souza Marques, na quarta-feira. O Cruzeiro visita o CRB, quinta, no Rei Pelé, às 21h.

? Fim de jogo e ???? 3 ?????? ???? ? ???????? ??????? ?????!!! FORA DE CASA, O CABULOSO DERROTOU O BOTAFOGO, POR 2 A 0, E CONQUISTOU UMA VITÓRIA IMPORTANTE!! VAMOOOSSSS!!! ? #BOTxCRU | 0-2 | #GrandeCampeão pic.twitter.com/UbE24UJaXy ? Cruzeiro ? (@Cruzeiro) August 3, 2025

Botafogo x Cruzeiro: o jogo

O jogo começou acelerado, com as duas equipes se arriscando. Mas era o Cruzeiro quem mostrava mais organização e perigo. Explorando a velocidade, o time mineiro criou as primeiras chances claras com Kaio Jorge e William, que parou em boa defesa de John. A pressão celeste era um prenúncio do que viria. Aos 22 minutos, a primeira falha fatal: John saiu jogando mal, a bola foi recuperada e, após cruzamento rasteiro de Kaiki, Christian se antecipou a Alex Telles para abrir o placar.

O Botafogo sentiu o golpe, mas teve a chance de ouro para empatar aos 31 minutos, quando o árbitro marcou pênalti em Arthur. A esperança alvinegra, no entanto, durou pouco. Após consulta ao VAR, a decisão foi corretamente anulada, frustrando o time e a torcida.

E para piorar a situação do Botafogo, veio o golpe de misericórdia. Aos 40 minutos, em um contra-ataque espetacular, Kaio Jorge arrancou por quase 60 metros, deixou Barboza para trás e, ao chegar à linha de fundo, rolou para Matheus Pereira. O meia chegou batendo de primeira para fazer o 2 a 0 e levar o Cruzeiro com uma vantagem maiúscula para o intervalo.

No segundo tempo, o Botafogo tentou reagir na base da vontade. Savarino, em uma tentativa de bicicleta, parou em Cássio. Barboza, de cabeça, também obrigou o goleiro a trabalhar. A melhor chance, no entanto, veio com o próprio Savarino, que recebeu um lindo lançamento de Cuiabano, bateu com categoria e viu a bola triscar a trave. Era a imagem da noite alvinegra: o quase não foi suficiente.

O Cruzeiro, por sua vez, administrou a vantagem e ainda teve chances de ampliar, mas o placar não se alterou. Vitória incontestável da Raposa, que quebra um jejum de três jogos sem vencer e, aproveitando o tropeço do Flamengo, sobe para 37 pontos e retoma a liderança do Brasileirão. Para o Botafogo, fica a frustração, o fim de uma sequência de cinco jogos de invencibilidade no campeonato e a queda para a sétima posição.

FICHA TÉCNICA



Botafogo 0 X 2 Cruzeiro

Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: 03 de agosto de 2025 (domingo)



Hora: 16h (de Brasília)



Competição: 18ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025



Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)



Assistente 1: Alex Ang Ribeiro (SP)



Assistente 2: Márcia Bezerra Lopes (RO)



VAR: Gilberto Rodrigues Castro Jr. (PE)



Gols: Christian (CRU) aos 22 minutos e Matheus Pereira (CRU) aos 40 minutos do 1° tempo



Cartões amarelos: Alexander Barboza, Allan e Joaquín Correa (BOT) e Christian e Kaiki Bruno (CRU)



Público: 35.126 pessoas

BOTAFOGO: John; Vitinho, Kaio (David Ricardo), Alexander Barboza e Alex Telles (Cuiabano); Marlon Freitas, Allan (Newton), Artur (Joaquín Correa), Savarino e Montoro; Arthur Cabral. Técnico: Davide Ancelotti

CRUZEIRO: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki Bruno; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian (Matheus Henrique), Matheus Pereira (Eduardo) e Wanderson (Marquinhos); Kaio Jorge (Lautaro Díaz). Técnico: Leonardo Jardim