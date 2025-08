Crespo parabeniza elenco do São Paulo após nova vitória: "Defendem a identidade"

Hernán Crespo deixou o Beira-Rio orgulhoso de seus jogadores após mais uma vitória do São Paulo neste domingo, por 2 a 1, sobre o Internacional, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Passada a partida, o técnico argentino elogiou o elenco, que ostenta uma sequência de cinco vitórias consecutivas na temporada.

"Parabenizar os atletas, quem entra faz bem, ajuda o grupo, entende aquilo que o jogo precisa. Defendem a identidade que a gente pretende, mas são eles que jogam bem, estão confiantes, e o resto é uma consequência", afirmou.

Apesar da vitória fora de casa, o São Paulo teve dificuldades neste domingo, sobretudo no primeiro tempo, em que o Internacional exerceu uma forte pressão na saída de bola tricolor. O time, no entanto, soube se adaptar às características do adversário, contornando todas as adversidades para conquistar mais um resultado positivo.

"O São Paulo sabe que tem que lutar, tem que batalhar e jogar bola. Em um campo assim difícil, time difícil, não é fácil, mas a todo tempo o São Paulo tentou jogar bola, ser protagonista. Pela frente tinha um time muito complicado que não dá ritmo de jogo, porque também é muito agressivo. A gente está feliz, porque a todo momento a intensidade do São Paulo esteve presente, do início ao fim", prosseguiu o comandante tricolor.

Desde que desembarcou no São Paulo para a sua segunda passagem como treinador, Crespo soma sete jogos. O argentino perdeu apenas em sua estreia, contra o Flamengo. De lá para cá, foram seis partidas, sendo um empate, com o Red Bull Bragantino, e outras cinco vitórias (Corinthians, Juventude, Fluminense, Athletico-PR e Internacional). A grande questão é: por quanto tempo essa invencibilidade vai durar?

"Não sei, ninguém sabe. A ideia é manter a identidade. Tratar de pontuar, ganhar jogos, mas acho que é o objetivo de todos os times. Até quando? Não sei. Vamos trabalhar para que tudo possa continuar, o importante é que os atletas sabem qual é o caminho que temos que seguir. Futebol pode acontecer de tudo", concluiu Crespo.