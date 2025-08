Corinthians x Palmeiras: saiba onde assistir ao jogo pelo Paulista feminino

Corinthians e Palmeiras se enfrentam neste domingo, em duelo válido pela quinta rodada da primeira fase do Campeonato Paulista feminino. A bola rola a partir das 11h (de Brasília), no Parque São Jorge, em São Paulo (SP).

Onde assistir a Corinthians x Palmeiras pelo Paulista feminino

A partida entre Corinthians e Palmeiras pelo Paulista feminino terá transmissão do SporTV (TV fechada).

Segue o calendário do Timão para o mês de Agosto! ?????#VaiCorinthians pic.twitter.com/dY7v32N9me ? Corinthians (@Corinthians) August 1, 2025

Como chegam as equipes?

O confronto entre as equipes é direto pela liderança da tabela. O Verdão lidera a classificação, com dez pontos, enquanto o Timão é o segundo colocado, com nove.

As duas equipes, inclusive, fazem campanhas muito parecidas nesta primeira fase. O Corinthians soma três vitórias e apenas uma derrota. O revés veio justamente na última rodada, para o São Paulo, em Santana de Parnaíba, por 2 a 1.

Do outro lado, o Palmeiras também conquistou três vitórias, mas com um empate, que também aconteceu na última rodada, em Bragança Paulista, por 2 a 2, contra o Red Bull Bragantino.

Regulamento

Na primeira fase, os oito clubes participantes se enfrentam em turno e returno. Após 14 rodadas, os quatro primeiros colocados avançam para as semifinais. As equipes classificadas do 5º ao 8º lugar disputam a Copa Paulista.