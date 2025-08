Paulistão: Corinthians segura pressão, salva gol na linha e vence Palmeiras

O Corinthians venceu o Palmeiras por 1 a 0 neste domingo, no Parque São Jorge. O Timão, que era vice-líder da competição, assume a liderança e chega aos 12 pontos, passando o arquirrival.

Gabi Zanotti, no fim do primeiro tempo, fez o único gol da partida. O Timão conseguiu segurar o resultado mesmo com a pressão das palmeirenses, que perderam muitas chances claras.

As Brabas voltam a campo na próxima quarta-feira, às 16h30, para encarar o Cruzeiro pela Copa do Brasil feminina, em Belo Horizonte. O Palmeiras enfrenta o Kindermann pela mesma competição, também na quarta-feira, às 15h.

Timão soube sofrer e estrela da camisa 10 brilhou

Gabi Zanotti brilhou no clássico. O Corinthians começou o clássico pressionando e criando mais chances de gol, mas o Palmeiras reagiu ao longo da partida e impôs dificuldades às adversárias. Apesar disso, a equipe de Lucas Piccinato soube segurar a pressão alviverde e a estrela da camisa 10 brilhou. Aos 41 minutos da primeira etapa, Gabi Zanotti marcou depois de uma cobrança de escanteio e definiu o placar do Derby. No segundo tempo, as Brabas administraram a vantagem e seguraram o resultado, com direito até a bola tirada em cima da linha por Gi Fernandes.

Lances de destaque

Corinthians arrisca o primeiro. Aos 6 minutos do primeiro tempo, Jaqueline avançou pela esquerda depois de receber passe de Gabi Zanotti, cruzou para a área, mas Eudimilla não conseguiu alcançar e a bola saiu pela linha de fundo.

Chegada do Palmeiras. Aos 20 minutos do primeiro tempo, Tainá Maranhão arrancou e conseguiu desviar a defesa do Corinthians. Ela arriscou um chute de longe, mas a goleira Kemelli conseguiu defender.

Quase! Aos 22 minutos do primeiro tempo, Andressinha lançou para Tainá Maranhão, que estava na cara do gol, mas o lance foi paralisado por impedimento da jogadora palmeirense.

Contra-ataque do Palmeiras. Aos 30 minutos do primeiro tempo, Gabi Zanotti recebeu uma falta no meio-campo. Depois da cobrança, Tainá Maranhão recuperou para o Palmeiras e encontrou Brena perto da área. A jogadora palestrina finalizou e a defesa corintiana mandou para escanteio.

Timão abre o placar! Aos 41 minutos do primeiro tempo, em cobrança de escanteio de Andressa Alves, Gabi Zanotti subiu mais alto que as defensoras do Palmeiras e cabeceou com força para o fundo do gol.

Em cima da linha! Aos 19 minutos do segundo tempo, Raíssa Bahia avançou na área, cruzou para o meio para Tainá Maranhão e atacante tentou finalizar duas vezes, mas Gi Fernandes salvou em cima da linha.

Quase o segundo. Aos 27 minutos do segundo tempo, Robledo recebeu pela direita na entrada da área e finalizou de canhota, mas a bola passou por cima do gol.

Inacreditável! Aos 46 do segundo tempo, Carol Nogueira recebeu de Robledo e ficou sozinha com gol vazio, mas chutou para fora.

Ficha técnica

Corinthians 1 X 0 Palmeiras

Data e horário: 3 de agosto de 2025, às 11h (de Brasília).

Competição: Campeonato Paulista feminino - 5ª rodada

Local: Parque São Jorge, em São Paulo.

Árbitro: Daiane Muniz.

Assistentes: Izabele de Oliveira e Anna Beatriz Scagnolato.

Cartões amarelos: Pati Maldaner (PAL), Ariel Godoi (COR).

Gol: Gabi Zanotti (41'/1ºT).

Corinthians: Kemelli, Gi Fernandes, Érika, Taís Ferreira, Tamires, Dayana Rodriguez, Vic Albuquerque (Letícia Monteiro), Gabi Zanotti, Andressa Alves (Ariel Godoi), Eudimilla (Gisela Robledo), Jaque Ribeiro. Técnico: Lucas Piccinato.

Palmeiras: Tainá Borges, Rhay Coutinho, Poliana, Pati Maldaner, Carla (Emily), Andressinha (Ingryd), Diany (Espinales), Brena (Isadora), Yoreli Rincón (Soll), Tainá Maranhão, Anny Marabá (Raíssa Bahia). Técnica: Camilla Orlando.