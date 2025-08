Corinthians x Fortaleza: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão

Corinthians e Fortaleza se enfrentam hoje, às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, em jogo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? Globo (TV aberta para SP, CE, PR, GO, MS, MT, TO, AL, MA, PE, PI, SE, AC, AP, AM, RO, RR) e Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Corinthians soma três jogos sem vencer no Brasileirão e vem de dois empates. Apesar disso, o Alvinegro tenta embalar após a vitória contra o Palmeiras por 1 a 0 pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

O Fortaleza venceu apenas um dos últimos cinco confrontos e quer voltar a vencer. O Leão do Pici perdeu para o Grêmio por 2 a 1, no meio de semana, em confronto válido pela 14ª rodada.

Corinthians x Fortaleza -- Campeonato Brasileiro