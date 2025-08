Corinthians aciona titulares e arranca empate contra o Fortaleza no fim

Do UOL, em São Paulo

O Corinthians mais uma vez poupou titulares pensando no Palmeiras, pela Copa do Brasil, e empatou pelo Brasileirão. O time de Dorival Júnior arrancou um 1 a 1 diante do Fortaleza, na Neo Química Arena, já nos acréscimos do segundo tempo.

O gol do Fortaleza foi de um ex-palmeirense: Breno Lopes. O atacante ficou marcado no rival do Corinthians pelo gol na final da Libertadores 2020.

Carrillo empatou para o Corinthians já aos 48 minutos do segundo tempo. Ele foi um dos titulares que entraram na etapa final.

O enredo do jogo lembrou outro 1 a 1 recente, contra o Botafogo, quando o Corinthians poupou pensando no Palmeiras, acionou titulares na etapa final e conseguiu buscar o empate.

Além de Breno Lopes, o tempero ex-Palmeiras nesse jogo ainda teve: Kuscevic como capitão do Fortaleza, a boa atuação do goleiro Vinicius Silvestre e uma situação inusitada envolvendo Deyverson — que tentou machucar o próprio goleiro.

O resultado deixa o Corinthians com 22 pontos, no momento em décimo lugar.

Já o Fortaleza ficou da zona de rebaixamento e perdeu a chance de respirar. O time cearense tem 15 pontos e está em 18º.

Na próxima rodada, o Corinthians visita o Juventude, segunda-feira (11), às 20h. Já o Fortaleza recebe o Botafogo, no sábado, às 20h30.

Antes, o Corinthians enfrenta o Palmeiras na quarta-feira, às 21h30, no Allianz Parque — a vantagem é a vitória por 1 a 0 no jogo de ida.

Vantagem do Fortaleza logo cedo

Com meio time poupado pensando no Palmeiras, o Corinthians até que foi melhor que o Fortaleza no primeiro tempo.

Só que em termos de efetividade, ninguém superou Breno Lopes. O atacante recebeu um passe na medida de Matheus Pereira — não confundir com o meia do Cruzeiro. A finalização de canhota morreu no canto de Hugo Souza, logo aos cinco minutos de jogo.

O Corinthians só não empatou, por exemplo, porque Angileri acertou a trave aos 12 minutos e Romero estava desequilibrado quando recebeu um cruzamento rasteiro de Bidon na área.

O (f)ator Deyverson

Deyverson é sempre um show à parte. E nem sempre isso é pelo lado positivo.

Aos sete minutos de jogo, por exemplo, o goleiro Vinícius Silvestre caiu após fazer uma defesa. Dores no joelho direito, após cair meio esquisito.

Deyverson foi para perto dele e raspou os cravos da chuteira na coxa do goleiro por pelo menos duas vezes.

Não foi um pisão tão forte, mas aparentemente o atacante queria deixar marcas na perna do jogador. No mínimo, aumentar a dor.

O repertório de Deyverson no jogo ainda teve uma tentativa de cavar pênalti, com uma simulação que não enganou ninguém. Só não levou amarelo porque a arbitragem marcou impedimento antes.

Deyverson foi substituído aos 12 minutos do segundo tempo. Sem fazer gol ou levar amarelo.

Dorival aciona os 'caras'

Em um roteiro parecido com o que fez diante do Botafogo, Dorival fez quatro alterações e acionou jogadores importantes que estavam no banco: de uma vez só, Memphis Depay, Yuri Alberto, Garro e Matheuzinho.

O Corinthians melhorou. Passou menos sustos atrás e também teve mais chances claras de marcar.

Em uma delas, Yuri Alberto deixou a bola correr demais e chutou desequilibrado. Em outra, um cruzamento venenoso quase chegou ao camisa 9. O Fortaleza se salvou porque Tinga, quase dentro do gol, conseguiu se antecipar.

O Corinthians intensificou a pressão, tentou o empate até os minutos finais e foi premiado.

Já aos 48 minutos do segundo tempo, Matheuzinho cruzou, Yuri Alberto ganhou de cabeça. Aí, Carrillo aproveitou o rebote do goleiro na área e fez o gol do empate. Que alívio.

Ao fim, a Corinthians avisou mais uma vez: "É quarta-feira". A referência, claro, é ao duelo com o Palmeiras pelas oitavas da Copa do Brasil.

Lances de perigo

Boa defesa! Corinthians bate rápido o lateral pela direita, roda a bola e acha Angileri entrando na área do outro lado. De canhota, ele pega de primeira e obriga Vinicius a fazer boa defesa, aos sete minutos do primeiro tempo.

Na trave! Angileri, de novo, aparece no ataque. Só que desta vez ele bate cruzado e acerta a trave, aos 12 minutos.

Desequilibrado! Romero recebe o passe rasteiro um pouco atrás, mas já livre, na área. Só que não consegue bater com equilíbrio e manda por cima.

Quase gol contra! Cruzamento do Fortaleza pela direita quase gera um gol contra de André Ramalho. Ele amorteceu para trás e a bola tocou na trave de Hugo Souza, aos 36 minutos do primeiro tempo.

Deixou correr demais! Yuri Alberto recebe bom passe da esquerda, mas não domina, deixa a bola correr e finaliza todo torto para o gol, aos 22 minutos do segundo tempo.

Ficha técnica

Corinthians 1 x 1 Fortaleza

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Data/hora: 3/8/2025, às 16h

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Fernanda Nândrea Gomes Antunes (MG)

Cartões amarelos: Lucca Prior, Zé Welison (FOR)

Gols: Breno Lopes, 5'/1ºT (0-1); Carrillo, 48'/2ºT (1-1)

Público/renda: 34.581 pagantes / R$ 2.390.031,80

Corinthians: Hugo Souza, Félix Torres (Matheuzinho), André Ramalho, Cacá e Angileri; Ryan (Garro), Charles, Breno Bidon; Dieguinho (Carrillo), Romero (Memphis) e Talles Magno (Yuri Alberto). Técnico: Dorival Júnior.

Fortaleza: Vinícius Silvestre, Mancuso (Tinga), Kuscevic, Gustavo Mancha e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Matheus Pereira e Lucca Prior (Emmanuel Martínez); Breno Lopes (Herrera), Marinho (Zé Welison) e Deyverson (Lucero). Técnico: Renato Paiva