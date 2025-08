Corinthians repete a dose do meio de semana e vence o Palmeiras pelo Paulistão feminino

Assim como foi no Derby masculino na quarta-feira, o Corinthians venceu o Palmeiras por 1 a 0 neste domingo, na Fazendinha, pela quinta rodada do Paulistão feminino. O único gol do jogo foi marcado pela camisa 10 do Timão, Gabi Zanotti, aos 41 minutos do primeiro tempo.

Com o resultado, o Corinthians assumiu a liderança da competição, ultrapassando o próprio Palmeiras. O Timão tem quatro vitórias em cinco jogos, com 12 pontos. Por sua vez, as palestrinas possuem três triunfos e um empate, acumulando dez pontos.

As Brabas do Corinthians voltam a campo nesta quarta-feira, para visitar o Cruzeiro, às 16h30 (de Brasília), pela Copa do Brasil feminina. Já o Palmeiras jogará no mesmo dia contra o Avaí Kindermann, fora de casa, às 15h, também pela competição nacional.

Rodrigo Corsi e Diego Soares / Ag. Paulistão

O gol do jogo

O gol do Corinthians saiu após uma cobrança de escanteio, aos 41 minutos do primeiro tempo. Andressa Alves cobrou e Gabi Zanotti, livre dentro da área, cabeceou para o chão, sem chances para a goleira Tainá Borges.

O Palmeiras chegou muito perto do empate aos 19 minutos do segundo tempo, em sua melhor chance na partida. As palestrinas bombardearam a área das alvinegras, que foram salvas por Tamires e Gi Fernandes.