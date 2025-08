Corinthians poupa titulares e empata com o Fortaleza antes do Derby

O Campeonato Brasileiro segue a todo vapor. Na tarde deste domingo, antes do Derby decisivo pela Copa do Brasil, o time alternativo do Corinthians buscou o empate em 1 a 1 contra o Fortaleza na Neo Química Arena. Ex-Palmeiras, Breno Lopes abriu o placar para o Leão do Pici, enquanto Carrillo, já nos acréscimos, deixou tudo igual para o Timão, em partida válida pela 18ª rodada do torneio nacional.

O técnico Dorival Júnior optou pela escalação alternativa já pensando no duelo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Palmeiras, fora de casa. Os principais titulares, porém, foram acionados ainda no intervalo diante do revés parcial. Entraram Yuri Alberto, Garro, Memphis Depay e Matheuzinho.

Com o resultado, o Corinthians chegou ao quarto jogo consecutivo sem vencer no Campeonato Brasileiro, agora com uma derrota e três empates. O Timão assumiu a 10ª colocação e alcançou os 22 pontos. O Fortaleza, por sua vez, foi aos 15 pontos, mas permaneceu na zona de rebaixamento, na 18ª posição.

As duas equipes, agora, voltam a campo por competições distintas. O Corinthians vira a chave e já passa a focar no Derby decisivo pela Copa do Brasil. A bola rola nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque. Já pelo Brasileiro, o Timão visita o Juventude apenas na próxima segunda-feira (11), às 20h, no Alfredo Jaconi.

Do outro lado, o Fortaleza só retorna aos gramados no sábado (09), quando encara o Botafogo, às 20h30, no Nilton Santos, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogo

Foi o Fortaleza que abriu o placar na Neo Química Arena. Aos cinco minutos, Matheus Pereira enfiou linda bola para Breno Lopes em profundidade. A zaga alvinegra deu condição para o atacante, que invadiu a grande área e chutou rasteiro, cruzado, estufando as redes do Corinthians. Dois minutos depois, o Timão respondeu. Dieguinho abriu o jogo com Angileri, que invadiu a grande área e bateu para o gol, mas parou em defesa de Vinícius Silvestre.

Com 12 minutos, o Corinthians quase deixou tudo igual no marcador. Bidon tocou para Talles Magno, que encontrou grande passe para Angileri dentro da área. O lateral esquerdo finalizou cruzado, rasteiro, mas viu a bola explodir na trave. Ninguém do Timão conseguiu pegar o rebote.

Aos 31 minutos, Romero teve a bola nos pés para deixar tudo igual na Arena, mas desperdiçou. Ramalho lançou Breno Bidon, que cruzou rasteiro para o meio. Romero estava um pouco atrás da bola e conseguiu a finalização, mas mandou por cima do travessão.

Aos 36 minutos, o Corinthians quase fez um gol contra. Lucca Prior passou por Angileri do lado esquerdo e cruzou para o meio da área. André Ramalho tentou recuar de peito para Hugo Souza, mas não pegou bem e a bola acertou a trave. Na sequência, Deyverson caiu na área e pediu pênalti, mas a arbitragem mandou seguir.

Com 42 minutos, Angileri cobrou falta e alçou bola para dentro da área. Romero subiu de cabeça, mas a bola passou próxima ao travessão e foi pela linha de fundo. Já nos acréscimos, o Fortaleza quase ampliou. Breno Lopes chutou e Hugo Souza não agarrou. A bola sobrou com Deyverson, que pegou a sobra e acabou mandando para fora.

SEGUNDO TEMPO

Com dois minutos, o Fortaleza chegou com perigo. Lucca Prior bateu escanteio na segunda trave e Gustavo Mancha subiu de cabeça. Hugo Souza ameaçou sair do gol, mas se recuperou a tempo e fez a defesa.

Aos 21 minutos, o Corinthians voltou a incomodar o gol do Fortaleza. Breno Bidon conseguiu grande cruzamento para Yuri Alberto. O camisa 9, porém, não finalizou de primeira. A bola acabou ganhando velocidade e o atacante finalizou já sem muito ângulo, para fora. Com 25 minutos, Tinga fez um corte preciso e impediu o que seria o gol de empate do Timão.

Foi na reta final do jogo, já nos acréscimos, que o Corinthians deixou tudo igual. Após cruzamento para dentro da área, o ataque corintiano finalizou e o goleiro Vinícius deu rebote. Carrillo, que não estava impedido, aproveitou a sobra e só empurrou para o fundo das redes.

FICHA TÉCNICA



CORINTHIANS 1 X 1 FORTALEZA

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)



Data: 03 de agosto de 2025, domingo



Horário: às 16h (de Brasília)



Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)



Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG)



VAR: Daniel Nobre Bins (RS)



Público: 34.581 torcedores



Renda: R$ 2.390.031,80

GOLS: Breno Lopes, aos 5? do 1ºT (Fortaleza) / Carrillo, aos 49? do 2ºT (Corinthians)



Cartões amarelos: Lucca Prior e Zé Welison (Fortaleza)



Cartão vermelho: nenhum

CORINTHIANS: Hugo Souza; Félix Torres (Matheuzinho), André Ramalho, Cacá e Angileri; Ryan (Rodrigo Garro), Charles e Breno Bidon; Dieguinho (Carrillo), Talles Magno (Yuri Alberto) e Romero (Memphis Depay).



Técnico: Dorival Júnior

FORTALEZA: Vinícius Silvestre; Mancuso (Tinga), Kuscevic, Gustavo Mancha e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Matheus Pereira e Lucca Prior (Emmanuel Martínez); Breno Lopes (Herrera), Marinho (Zé Welison) e Deyverson (Lucero).



Técnico: Renato Paiva