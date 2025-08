Corinthians defende tabu histórico contra o Fortaleza na Neo Química Arena; confira

Com a confiança lá em cima após a vitória no Derby pela Copa do Brasil, o Corinthians passa a focar novamente no Campeonato Brasileiro. O Timão recebe o Fortaleza neste domingo, às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 18ª rodada do torneio de pontos corridos.

Embora esteja com os ânimos lá em cima, o Corinthians não vence há três rodadas na Série A, com uma derrota e dois empates. Entretanto, para voltar a vencer na competição, o Timão aposta no tabu histórico que defende contra o Fortaleza na Arena.

O Alvinegro nunca foi derrotado pelo Leão do Pici atuando na Neo Química Arena. Na história do confronto, as equipes se enfrentaram em oito oportunidades em Itaquera, com quatro vitórias do Corinthians e quatro empates, totalizando 66,6% de aproveitamento.

O primeiro encontro entre Corinthians e Fortaleza na Arena aconteceu em 2019, cinco anos após a inauguração do estádio. Na ocasião, o Timão venceu o adversário por 3 a 2, pela 31ª rodada do Brasileiro, com dois gols de Mauro Boselli e um de Júnior Urso.

Em seguida, foram um empate e duas vitórias do Corinthians em casa. Já em 2023, o Fortaleza esteve muito perto de quebrar esse tabu. Na quarta rodada daquela edição do Brasileiro, o Leão do Pici abriu o placar aos 34 minutos do segundo tempo e estava vencendo até os 43 minutos, quando Yuri Alberto apareceu e levou o Alvinegro ao empate.

Fala, Charles! ???? O Corinthians está preparado para encarar o Fortaleza na Neo Química Arena! ?? Vídeo completo na Corinthians TV ?? https://t.co/JARmEGu1TW#VaiCorinthians pic.twitter.com/bQxAVVOPHI ? Corinthians (@Corinthians) August 2, 2025

Depois disso, Corinthians e Fortaleza se enfrentaram outras três vezes em Itaquera, duas pela Copa Sul-Americana e uma pelo Campeonato Brasileiro. Foram dois empates e uma vitória do Timão.

O último encontro entre as equipes na Neo Química Arena aconteceu pelas quartas de final da Sul-Americana. O Corinthians dominou o Fortaleza e venceu o jogo de volta por 3 a 0, graças a gols de Romero, Igor Coronado e Pedro Henrique - estes dois últimos, inclusive, já deixaram o clube.

O tabu, na verdade, ainda se estende como um todo, uma vez que o Corinthians, na condição de mandante, nunca perdeu para o Fortaleza em jogos oficiais, segundo dados do Ogol. São 18 embates na casa do Timão, com 12 vitórias alvinegras e seis empates.

Para o duelo deste domingo, o nono com o Corinthians jogando em Itaquera, o técnico Dorival Júnior deve poupar os titulares e escalar um time alternativo. Assim, caberá aos reservas a missão de manter o tabu do Timão contra o Fortaleza na Neo Química Arena.

Diante do Fortaleza, o Corinthians tem a missão de voltar a vencer após três rodadas no Brasileirão. O Alvinegro ocupa a 11ª colocação, com 21 pontos, enquanto o Leão do Pici está na zona de rebaixamento e figura na 18ª posição, com apenas 14 pontos.