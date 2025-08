Com time alternativo, Palmeiras arranca empate do Vitória antes do Derby

O Palmeiras sofreu, mas arrancou um empate do Vitória, por 2 a 2, neste domingo e manteve sua sequência invicta no Campeonato Brasileiro, em duelo válido pela 18ª rodada da competição. Renato Kayzer e Erick fizeram os gols dos mandantes, enquanto Piquerez, de pênalti, e Flaco López anotaram o do Verdão, no Barradão, em Salvador (BA).

O Verdão entrou em campo com um time reserva, pensando no Derby decisivo no meio de semana, mas Abel mexeu no time e ao longo do segundo tempo colocou alguns de seus titulares e campo: Piquerez, Facundo Torres, Vitor Roque, Evangelista e Sosa.

Com o resultado, a equipe de Abel Ferreira chega aos 33 pontos e se mantém terceira posição, a quatro pontos de Flamengo e Cruzeiro, líder e vice-líder, respectivamente. O Alviverde ainda tem um jogo a menos que o Rubro-Negro e dois a menos que a Raposa.

Agora, o Palmeiras vira a chave e foca na Copa do Brasil. O Verdão entra em campo na quarta-feira e recebe o Corinthians, no Allianz Parque, para jogo de volta das oitavas de final, precisando reverter o placar de 1 a 0 sofrido na ida. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

Pelo Brasileirão, o time de Abel Ferreira volta a campo no domingo, quando enfrenta o Ceará, às 16 horas (de Brasília), novamente Allianz Parque, pela 19ª rodada. Já o Vitória duela com o São Paulo, no sábado, às 18h30, no Morumbis.

Vitória x Palmeiras: como foi o jogo?

Primeiro tempo

O Palmeiras começou melhor o jogo e logo aos três minutos teve a primeira finalização. Flaco López acionou Marcos Rocha, infiltrado na área, e o lateral bateu cruzado para defesa de Lucas Arcanjo. Quatro minutos depois, o Verdão perdeu uma chance de abrir o placar. Raphael Veiga cobrou falta na área, Luighi desviou de cabeça e Emiliano Martínez cabeceou por cima do gol.

Melhor nos primeiros dez minutos, o Verdão viu o Vitória, aos poucos, entrar no jogo e encaixar melhor a marcação. A partir daí começou a ter certo trabalho. Aos 15 minutos, Kayzer recebeu de Pepê, cruzou na área, com liberdade, Vanderlan cortou e a arbitragem assinalou impedimento. Pouco depois, Benedetti errou um passe na saída de bola, Pepê ficou com a bola e bateu de longe e viu Marcelo Lomba defender.

Aos 21, Luighi perdeu a melhor chance do jogo pelo lado do Verdão no primeiro tempo. Ele foi lançado por Marcos Rocha, invadiu a área, mas não conseguiu se ajeitar contra a marcação e perdeu a chance da finalização. O Vitória respondeu com um contra-ataque de Kayzer, que foi travado e, em seguida, aos 25, com um chute cruzado de Osvaldo, defendido por Lomba.

O Vitória abriu o placar aos 33 minutos. Allan errou passe no campo de defesa e deu o contra-ataque ao Leão. Baralhas recuperou a bola e tocou para Ronald Lopes, que acionou Renato Kayzer. O atacante levou a melhor sobre Benedetti e bateu cruzado e rasteiro para balançar a rede de Marcelo Lomba. Aos 40, Osvaldo cobrou falta na área, a defesa palmeirense afastou e sobrou com Baralhas, que soltou a bomba e viu Lomba fazer grande defesa.

Segundo tempo

Antes da primeira volta no relógio da segunda etapa, Luighi foi lançado na esquerda, foi derrubado pro Claudinho próximo da área, mas estava em posição irregular. O Vitória respondeu aos dois. Osvaldo cruzou a bola na área, Vanderlan não conseguiu afastar, Kayzer desviou, mas Lomba conseguiu fazer boa defesa. Aos sete minutos, o Palmeiras saiu em contra-ataque, Flaco López recebeu de Emi Martínez e mandou para fora.

Na sequência, Martínez arriscou de fora da área, obrigando Lucas Arcanjo a espalmar. Flaco ficou com a sobra e mandou em cima de Pepê. Aos 17, o Vitória, que pressionava o Verdão desde o início da etapa final, conseguiu o segundo gol logo após quatro alterações de Abel. Erick fez boa jogada pela direita, driblou Piquerez e bateu alto, sem chance para Lomba, marcando um golaço.

Cerca de cinco minutos depois, Sosa tabelou com Facundo Torres, recebeu de volta na área, foi derrubado por Renato Kayzer e o árbitro marcou a penalidade. Na cobrança, Piquerez estufou a rede e diminuiu o prejuízo, aos 24. Na sequência, o Vitória teve duas chegadas perigosas. Fabri cruzou na área e viu a defesa afastar e depois Claudinho mandou uma pancada próximo do travessão.

O Palmeiras chegou ao empate aos 40 minutos. Ramón Sosa recebeu pela esquerda e cruzou na área, na medida, para Flaco López cabecear e deixar tudo igual.

FICHA TÉCNICA



VITÓRIA 2X2 PALMEIRAS

Local: Barradão, em Salvador (BA)



Data: 3 de agosto de 2025, domingo



Horário: 19h30 (de Brasília)



Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)



Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Douglas Pagung (ES)



VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

Cartão vermelho: nenhum



Cartões amarelos: Erick, Renato Kayzer, Renzo López e Raul Cáceres (Vitória); Micael e Weverton (do banco) (Palmeiras)

Gols: Renato Kayzer, aos 33? do 1°T, e Erick, aos 19? do 2°T (Vitória); Piquerez, aos 24? do 2°T, e Flaco López, aos 40? do 2°T (Palmeiras)

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Cácares (Claudinho), Zé Marcos, Lucas Halter e Maykon Jesus; Pepê, Ronald Lopes (Rúben Ismael), Baralhas; Erick (Fabri), Osvaldo (Edu) e Renato Kayzer (Renzo López)



Técnico: Fábio Carille

PALMEIRAS: Marcelo Lomba; Marcos Rocha, Benedetti, Micael e Vanderlan (Piquerez); Emiliano Martínez, Allan (Sosa) e Raphael Veiga (Lucas Evangelista); Luighi (Facundo Torres), Thalys (Vitor Roque) e Flaco López.



Técnico: Abel Ferreira