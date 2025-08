Chapecoense defende vaga no G-4 e Athletico-PR busca recuperação na Série B

Em ritmo acelerado, a Série B do Campeonato Brasileiro segue neste domingo, com mais dois jogos. A Chapecoense tenta se manter no G-4, enquanto Athletico-PR e CRB tentam se reabilitar na competição nacional.

Os jogos do dia se iniciam a partir das 16h, quando a Chapecoense, com 20 pontos, defende a quarta colocação diante do CRB, na Arena Condá. Uma vitória simples mantém o time catarinense na zona de acesso. Do outro lado, com 25, os alagoanos querem voltar a sonhar com uma vaga no G4.

Mais tarde, às 18h30, é a vez do Athletico-PR tentar se reabilitar na Série B diante do Paysandu, na Arena da Baixada. Com os mesmos 25 pontos, o time paranaense quer voltar a encontrar o caminho das vitórias, enquanto o adversário, com 20, busca deixar a zona de rebaixamento.

A 20ª rodada da Série B do se encerra na segunda-feira, com mais dois jogos: Athletic-MG e Paysandu, às 19h, na Arena Sicredi, e Cuiabá e Volta Redonda, às 21h30, na Arena Pantanal.