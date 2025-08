Chapecoense bate CRB em duelo equilibrado e se mantém no G-4 da Série B

A Chapecoense segue embalada na Série B do Campeonato Brasileiro. Na tarde deste domingo, o time catarinense recebeu o CRB, na Arena Condá, em partida válida pela 20ª rodada da competição nacional, e com um primeiro tempo avassalador, superou o adversário por 3 a 2.

Com uma tarde brilhante de Maílton e Giovanni Augusto, a Chapecoense chegou ao seu sétimo jogo invicto no torneio. O camisa 10 foi o autor de duas assistências, enquanto o lateral fez o sexto na Série B, sendo o artilheiro do time catarinense no torneio.

Com o resultado, a Chapecoense foi a 33 pontos, abriu três do Remo, primeiro time fora do G-4, e se manteve na quarta colocação. Do outro lado, com 25, o CRB fica na 11ª colocação.

O ditado de que não se pode perder gols contra a Chapecoense na Arena Condá, mais uma vez fez sentido. Aos quatro, Segovia aproveitou escanteio e de cabeça, mandou rente à trave. Entretanto, no minuto seguinte, Maílton mandou uma bola açucarada para Marcinho, que tocou na medida para Neto Pessoa, de primeira, colocar o time da casa à frente no placar.

Aos 11, os catarinenses tiveram a chance de ampliar o placar com Maílton, que recebeu passe de Giovanni Augusto, e, livre, chutou por cima do gol. O segundo, entretanto, não demorou muito. Aos 26, Giovanni Augusto recebeu na direita e tocou na medida para Marcinho, livre de marcação, mandar para o fundo do gol.

Mesmo com a vantagem, a Chapecoense seguiu ao ataque, e de forma avassaladora, conseguiu chegar ao terceiro gol. Aos 36, Giovanni Augusto recebeu pela esquerda e viu a chegada de Maílton, que cortou para o meio e desta vez não desperdiçou, levando o placar em 3 a 0 para o intervalo.

Na volta para a segunda etapa, o CRB chegou com quatro mudanças e deu mais produtividade ao time, mas quem teve a primeira boa chance foi o time de Chapecó. Aos quatro, Maílton tocou para Giovanni Augusto, que mandou uma bomba e parou em boa defesa de Matheus Albino.

A estratégia de Eduardo Barroca, porém, surtiu efeito. Aos 21, William Pottker cruzou na medida para Breno Herculano, que de cabeça, descontou. O camisa 9 teve mais uma chance aos 25, quando bateu para o gol e Walter Clar tirou a bola. O jogo esquentou ainda mais aos 27, quando em escanteio, Herculano mais uma vez venceu a batalha aérea e fez seu segundo na partida.

Depois do susto, a Chapecoense passou a administrar mais a posse de bola e quase chegou ao quarto gol com Igor Inocêncio, que mandou uma bomba e parou em boa defesa de Matheus Albino. O CRB ainda teve mais uma chance com Breno Herculano, que mandou para fora e não conseguiu chegar ao empate.

As equipes voltam a campo para a 21ª rodada da Série B em datas distintas. Na sexta-feira, a Chapecoense vai até o Couto Pereira para encarar o Coritiba, às 21h35. Já o CRB joga apenas na terça-feira (12), quando recebe o Athletic-MG, às 19h30, no Rei Pelé.

Antes, o time alagoano terá uma verdadeira decisão pela Copa do Brasil diante do Cruzeiro, nesta quinta-feira (07), a partir das 21h, também no Rei Pelé, pelo jogo de volta das oitavas de final. Na primeira partida, em Belo Horizonte, as equipes empataram por 0 a 0.

FICHA TÉCNICA

CHAPECOENSE 3 X 2 CRB

CHAPECOENSE - Léo Vieira; Eduardo Doma, Bruno Leonardo e João Paulo; Maílton (Gabriel Inocêncio), Rafael Carvalheira (Jorge Jiménez), Bruno Matias, Walter Clar e Giovanni Augusto (Márcio Júnior); Neto Pessoa (Perotti) e Marcinho (Ítalo). Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

CRB - Matheus Albino; Matheus Ribeiro, Henri, Segovia e Léo Campos; Higor Meritão, Crystopher (Rafinha) e Danielzinho (Giovanni); Douglas Baggio (William Pottker), Mikael (Breno Herculano) e Thiaguinho (Dadá Belmonte). Técnico: Eduardo Barroca.

GOLS - Neto Pessoa, aos cinco, Marcinho, aos 26, e Maílton, aos 36 minutos do primeiro tempo. Breno Herculano, aos 21 e 27 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Marcinho, Giovanni Augusto, Maílton (Chapecoense) e Douglas Baggio (CRB).

RENDA - R$ 103.035,00.

PÚBLICO - 4.470 torcedores.

ÁRBITRO - Afro Rocha de Carvalho Filho (PB).

LOCAL - Arena Condá, em Chapecó (SC).