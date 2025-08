Flamengo fica no empate contra o Ceará e vê Cruzeiro colar na liderança

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo empatou com o Ceará, por 1 a 1, hoje, no Castelão, mas manteve a liderança do Brasileirão. De todo modo, viu o Cruzeiro colar mais uma vez na disputa.

Arrascaeta fez o gol do Flamengo, mas Pedro Raul igualou o placar no segundo tempo.

O uruguaio chegou ao décimo gol no Brasileirão, mas gerou atenção porque saiu no intervalo com dores musculares na coxa esquerda.

O time de Filipe Luís chegou a 37 pontos, o mesmo número do Cruzeiro. Além de levar a melhor no saldo de gols, o Fla ainda tem um jogo a menos.

Já o Ceará está com 22 pontos, em décimo.

O Fla até fez um bom primeiro tempo, mas caiu muito na etapa final, dando brecha para a reação do time da casa.

O Ceará já tinha vencido o Cruzeiro na rodada passada e agora também tirou pontos do Fla.

O jogo contra o Ceará foi o primeiro de Bruno Henrique desde que foi denunciado no STJD, sob a acusação de ter levado amarelo de propósito, em 2023, para influenciar o mercado de apostas. O atacante foi capitão do time, levou amarelo e saiu na etapa final.

Na próxima rodada, o Flamengo recebe o Mirassol, sábado, às 18h30, no Maracanã. Já o Ceará visita o Palmeiras, domingo, às 16h.

Antes, o rubro-negro encara o Atlético-MG, quarta-feira, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

Reforço milionário titular

Contratação mais cara do clube, Samuel Lino foi titular do Flamengo pela primeira vez. Ele tinha entrado contra o Atlético-MG, na Copa do Brasil, e ajudou a revigorar o time — apesar da derrota. Desta vez, estava em campo desde o início.

A melhor jogada dele foi no segundo tempo, com um drible curto para limpar a marcação e um chute rasteiro defendido pelo goleiro do Ceará.

Filipe Luís também colocou Emerson Royal logo de partida na lateral direita.

Pressão e intensidade

O Flamengo teve 15 minutos interessantes de pressão na saída de bola e correria na frente. Por mais que tenha diminuído a rotação em parte da etapa inicial, o controle do jogo foi amplo por parte do Flamengo.

A escapada mais perigosa do Ceará foi com Pedro Henrique, obrigando Rossi a fazer boa defesa.

No Fla, controle do meio-campo (principalmente pelo fator Jorginho) e alternância nos lados na hora de construir o jogo.

Mas se tudo estava congestionado, os zagueiros aparecem para achar espaços. A bola de Léo Ortiz para Plata, na área, destravou o sistema defensivo adversário. O equatoriano, de forma inteligente, escorou de cabeça. Aí, Arrascaeta ficou livre para abrir o placar, aos 36 minutos do primeiro tempo.

Arrascaeta comemora gol do Flamengo sobre o Ceará Imagem: Lucas Emanuel/AGIF

Sem Arrasca, mas com Saúl

O meia uruguaio foi marcado de forma intensa pelos jogadores do Ceará. Depois de sofrer uma falta no meio-campo, acusou dores musculares na parte posterior da coxa esquerda. Por precaução, foi sacado do jogo ainda no intervalo.

Isso deu brecha para que outro reforço recente do Flamengo fosse a campo: Saúl.

Ele entrou aberto pela direita. Assim, Plata e Bruno Henrique formaram a dupla pela faixa central do campo.

Travessão impede lei do ex

O lance mais perigoso do Ceará no segundo tempo foi com um outro estrangeiro que já vestiu a camisa 10 do Flamengo: Lucas Mugni.

A jogada aos 10 minutos da etapa final teve um cruzamento pela direita e a cabeçada perigosíssima do argentino, que parou no travessão.

Rossi ficou estático, no primeiro momento, mas estava ligado para defender o rebote de Aylon após o quase gol de Mugni. Lei do ex freada.

A oportunidade do time da casa nasceu em um momento do jogo no qual o Ceará já estava marcando mais à frente, tentando atacar mais o Fla.

O empate veio

O Flamengo se desorganizou e também deu sinais de perda no aspecto físico. Se a cabeçada de Mugni não rendeu gol, o empate veio com outra jogada pelo alto. O próprio argentino bateu o escanteio para o gol de Pedro Raul.

Rossi saiu esquisito, ficou no meio do caminho, e a zaga também não subiu com o centroavante do Ceará. Fatal.

Até Victor Hugo de volta

No segundo tempo, na tentativa de se reorganizar, o Flamengo fez mais mexidas e até Victor Hugo entrou.

O meia que rodou pelo futebol turco e esteve muito perto de sair definitivamente do Flamengo substituiu Plata. Mas nem com fôlego novo o Flamengo conseguiu vencer.

Ficha técnica

Ceará 1 x 1 Flamengo

Local: Estádio Castelão, em Fortaleza (CE)

Data/Hora: 3/8/2025, às 18h30

Árbitro: Rodrigo Pereira de Lima (Fifa-PE)

Assistentes: Neuza Ines Back (Fifa-SC) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)

Cartões amarelos: Marllon, Richardson, Fernando Sobral (CEA); Jorginho, Bruno Henrique (FLA)

Gols: Arrascaeta, 36'/1ºT (0-1); Pedro Raul, 22'/2ºT (1-1)

Ceará: Bruno Ferreira, Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia (Nicolas); Richardson (Fernando Sobral), Lourenço (Lucas Mugni) e Diego (Licas Lima); Pedro Henrique (Aylon), Galeano e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé.

Flamengo: Rossi, Emerson Royal (Varela), Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho (Allan), Evertton Araújo e Arrascaeta (Saúl); Plata (Victor Hugo), Samuel Lino e Bruno Henrique (Juninho). Técnico: Filipe Luís.