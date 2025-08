Carillo lamenta empate do Corinthians contra o Fortaleza: 'Gol muito tarde'

André Carrillo entrou no segundo tempo para dar o empate ao Corinthians no duelo contra o Fortaleza neste domingo, válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O peruano, que iniciou no banco de reservas, balançou as redes no fim e ajudou o Timão a sair com a igualdade em 1 a 1 da Neo Química Arena.

Carrillo marcou o gol do Corinthians nos acréscimos da etapa final em um rebote na pequena área, só tendo o trabalho de empurrar para o fundo das redes. O camisa 19 entendeu que, apesar do empate, o Timão deve levar como positivo o poder de reação, mas lamentou o gol tardio, que não possibilitou a busca por uma possível virada.

"Não conseguimos sair com a vitória, mas sinto que fizemos um bom jogo. Controlamos as ações durante os 90 minutos. Eles encontraram um gol bem trabalhado também, mas pronto. O importante é nos ficarmos com nossa reação. Tentamos virar a partida, mas só encontramos o gol muito tarde e não deu para virar o jogo", disse em entrevista à TV Globo.

Com o resultado, o Corinthians chegou ao quarto jogo consecutivo sem vencer no Campeonato Brasileiro, agora com uma derrota e três empates. O Timão assumiu a 10ª colocação e alcançou os 22 pontos. O Fortaleza, por sua vez, foi aos 15 pontos, mas permaneceu na zona de rebaixamento, na 18ª posição.

O Corinthians de Carrillo, agora, vira a chave e já volta suas atenções para o Derby decisivo pelas oitavas de final da Copa do Brasil. A bola rola nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque. O Alvinegro venceu o jogo de ida por 1 a 0 e precisa de apenas um empate para avançar às quartas.

Já pelo Brasileiro, o Timão retorna aos gramados apenas na próxima segunda-feira (11), quando visita o Juventude às 20h, no Estádio Alfredo Jaconi, pela 19ª rodada.