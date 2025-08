Carrascal revela conversa com Richard Ríos antes de chegar ao Flamengo

Neste sábado, o Flamengo anunciou a contratação do meio-campista Jorge Carrascal, que pertencia ao Dínamo de Moscou. Em entrevista à FlaTV, o colombiano contou ter consultado o compatriota Richard Ríos antes de acertar com o Rubro-Negro.

"Estive conversando com o Richard (ex-Palmeiras), que é meu companheiro na seleção. Mandei uma mensagem para o Nico (De La Cruz) e estou muito feliz, porque eles falaram super bem do clube, da cidade e da torcida", disse o jogador, versátil.

A felicidade em assinar com o MENGÃO! ?? O meia Jorge Carrascal encontrou o Diretor de Futebol José Boto no Ninho do Urubu e ??????? com o Mais Querido!#bemvindo pic.twitter.com/yUCAEzfKj6 ? Flamengo (@Flamengo) August 3, 2025

"Nessa última fase que estive no time anterior, joguei em várias posições: atuei como ponta, no meio-campo, como atacante. Na verdade, posição fixa, eu não tenho. Trato de ajudar no que posso e também naquilo que o time e o treinador me pedem" continuou.

Com a chegada do colombiano, o Flamengo completa seu quarto reforço desde a campanha no Mundial de Clubes. Antes dele, o clube já havia anunciado o lateral direito Emerson Royal, o meio-campista espanhol Saúl Ñíguez e o atacante Samuel Lino.