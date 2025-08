Carlos Prates traça plano ousado e mira vaga na luta principal do UFC Rio

No dia 11 de outubro, após mais de um ano de hiato, o Ultimate desembarca no Brasil para promover o card do UFC Rio. Por mais que o evento já tenha sido anunciado oficialmente pela própria empresa, ainda não há pistas sobre quem vai liderar o show. Atento a isso, um candidato 'ergueu o braço' e se voluntariou para protagonizar a luta principal na 'Cidade Maravilhosa': Carlos Prates.

Com um plano ousado, o representante da 'Fighting Nerds' destacou que pretende competir em agosto, quando encara Geoff Neal, no UFC 319 e, em seguida, emendar um camp para rapidamente voltar à ação no UFC Rio, em outubro. Em recente entrevista ao canal 'PVT', Prates já até citou quem seria o adversário ideal para a ocasião: o falastrão Colby Covington.

"Quero fazer mais uma (luta esse ano). Quero lutar no UFC Rio. Vou chegar lá, ganhar do Geoff Neal rapidão, com todo o respeito, mas vou quebrar ele. Finalizar ou nocautear, não sei como. Mas vou lutar no Brasil. Quero muito lutar no Rio de Janeiro (...) Não sei se é pedir muito, mas um 'main event' contra o Colby Covington ia ser animal. Não sei se é pedir muito, mas quem não chora não mama", destacou o striker de Taubaté (SP).

Outras opções disponíveis

Por se tratar de um card 'Fight Night', o UFC Rio não deve contar com disputa de cinturão, a princípio - o que inviabiliza a presença de Alexandre Pantoja, campeão peso-mosca (57 kg) e protagonista do último show da liga no Brasil, nesta edição. Outros nomes de bastante apelo como Charles 'Do Bronx' e Paulo 'Borrachinha' também dificilmente serão escalados para o dia 11 de outubro, seja por suspensão médica ou falta de interesse.

Sendo assim, outros candidatos surgem com força. Entre os fãs, o nome de Renato 'Moicano' está em alta. Popular e com uma personalidade carismática, o ex-desafiante ao cinturão peso-leve (70 kg) pode ser o encaixe ideal para o UFC Rio. Já entre as mulheres, Natália Silva, Virna Jandiroba e Mackenzie Dern também podem pintar como protagonistas, visto que estão próximas de disputar o título de suas respectivas categorias. Agora, correndo por fora, há também a possibilidade de Carlos Prates liderar o show no Brasil.

