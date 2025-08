Brasil vs Argentina! Elves Brener faz guerra, mas perde clássico no UFC Vegas 108

Uma das maiores rivalidades do mundo, o clássico Brasil vs Argentina chegou com tudo no UFC Vegas 108 deste sábado (2). Em ação no card principal do show, Elves Brener e Esteban Ribovics travaram uma verdadeira guerra, digna do histórico sul-americano. Após 15 minutos de batalha, porém, quem acabou levando a melhor foi o 'hermano', que derrotou o rival manauara na decisão unânime dos juízes.

Parceiro de equipe de Charles 'Do Bronx', Elves mostrou um espírito aguerrido e, por vezes, esteve próximo de liquidar a fatura. Apesar da postura, o brasileiro acabou sendo superado pelo volume de golpes de Ribovics, que roubou a cena com um boxe de alto nível. Agora, o brasileiro amarga sua terceira derrota seguida no UFC, mas provavelmente irá concorrer ao bônus de 'Luta da Noite' do show deste sábado.

A luta

Ribovics começou a luta com um chute forte na panturrilha. Logo em seguida, Elves mergulhou em suas pernas e buscou a queda, mas sem sucesso. Na troca de forças no 'clinch', foi o argentino quem acabou caindo por cima. O atleta da 'Chute Boxe Diego Lima' conseguiu raspar e se reerguer. Marchando para frente, Esteban passou a ditar o ritmo da luta em pé. Abalado com boas sequências de boxe, Elves foi ao chão. Em seguida, o brasileiro levantou e também abalou Ribovics com bons cruzados.

Mais comedido, Elves passou a jabear e se movimentar lateralmente no início do segundo assalto. Por sua vez, Ribovics caçava o brasileiro com seus cruzados de esquerda. Com uma postura ofensiva, o argentino também abriu brechas para ser contragolpeado. Aguerridos, os atletas seguiram trocando golpes francos até o soar do gongo.

Em sinal de respeito, os lutadores se abraçaram no início do terceiro e último round. Logo em seguida, ambos ligaram a metralhadora e foram para cima. Agressivo, Elves balançou o argentino, mesmo andando para trás. Em seguida, foi a vez de Ribovics acelerar o ritmo e acuar o brasileiro. Com o coração na ponta da luva, os sul-americano levantaram o público presente no 'Apex' com uma reta final eletrizante. No último gás, Brener conseguiu bons momentos.

Confira os resultados do UFC Vegas 108 até então:

Esteban Ribovics venceu Elves Brener por decisão unânime

Karol Rosa venceu Nora Cornolle por decisão unânime

Neil Magny venceu Elizeu Capoeira por nocaute técnico no segundo round

Kevin Vallejos venceu Danny Silva por decisão unânime

Rinya Nakamura venceu Nathan Fletcher por nocaute técnico no primeiro round

Rodolfo Vieira venceu Tresean Gore por decisão unânime

Andrey Pulyaev venceu Nick Klein por nocaute técnico no segundo round

Austin Bashi venceu John Yannis por finalização no primeiro round

Rafael 'Macapá' venceu Felipe Bunes por decisão unânime dos juízes

Piera Rodriguez venceu Ketlen 'Esquentadinha' por decisão dividida

