Brasil vence a Eslovênia e garante o bronze na Liga das Nações de vôlei

Na madrugada deste domingo, o Brasil venceu a Eslovênia de virada, por 3 sets a 1, e conquistou a medalha de bronze nesta edição da Liga das Nações de vôlei, realizada em Ningbo, na China. As parciais do jogo foram 23/25, 25/20, 25/23 e 25/19.

A Seleção Brasileira voltou ao pódio da Liga das Nações após quatro temporadas, desde 2021, quando o Brasil foi o grande campeão. Um dos destaques da partida foi o oposto Alan, que foi o maior pontuador do Brasil, com 18 pontos no duelo.

Assim, a equipe comandada por Bernardinho encerrou sua campanha com 13 vitórias e apenas duas derrotas: uma para Cuba na fase de classificação, quando o Brasil ficou com a liderança geral, e a outra para a Polônia, na semifinal, no último sábado.

Foto: Divulgação / Volley World

Essa foi a primeira competição do time de Bernardinho no ciclo olímpico Los Angeles-2028. O próximo compromisso do Brasil será o Campeonato Mundial, nas Filipinas, entre os dias 12 e 28 de setembro.