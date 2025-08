Botafogo x Cruzeiro: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão

Botafogo e Cruzeiro se enfrentam na tarde de hoje, às 16h (de Brasília), no Nilton Santos, no Rio de Janeiro, em jogo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? Globo (TV aberta para RJ, MG, ES, RS, SC, BA, PB, RN, PA e DF) e Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Botafogo tem três vitórias e dois empates nos últimos cinco jogos e quer continuar na briga pelo G4. Na rodada passada, a equipe comandada por Davide Ancelotti empatou em 1 a 1 com o Corinthians.

O Cruzeiro perdeu a liderança e vive a primeira sequência mais instável na competição. A equipe mineira recebeu o Ceará e foi derrotada por 2 a 1, no Mineirão, na última rodada.

Botafogo x Cruzeiro -- Campeonato Brasileiro