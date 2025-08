Cruzeiro bate Botafogo, retoma a ponta e seca Flamengo e Palmeiras

O Cruzeiro venceu o Botafogo por 2 a 0 neste domingo, no Estádio Nilton Santos, em partida válida pela 18ª rodada do Brasileirão. Com o resultado, a Raposa volta à liderança, somando 37 pontos. Christian e Matheus Pereira fizeram os gols da Raposa.

Para se manter na primeira colocação, a equipe mineira tem que torcer por uma derrota do Flamengo, que soma 36 pontos e enfrenta o Ceará às 18h30. Também no topo da tabela, o Palmeiras soma 32 pontos e duela com o Vitória, às 19h30, para lcolar na liderança do campeonato.

O Cruzeiro volta a campo na próxima quarta-feira, às 21h, para enfrentar o CRB pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Pela mesma competição, o Botafogo disputa a vaga com o RB Bragantino, na quarta-feira, às 19h.

John falha, Kaio Jorge brilha

A estrela de Kaio Jorge brilhou mais uma vez. O artilheiro do campeonato com 13 gols é também líder de assistências. O atacante cruzeirense foi o garçom de Matheus Pereira no segundo gol da equipe mineira e, com esse passe, se tornou o atleta com mais assistências do Brasileirão.

O primeiro gol contou com uma falha do goleiro John. Prestes a deixar o Botafogo rumo à Inglaterra, o goleiro do Glorioso deu um presentão para o adversário. No fim do primeiro tempo, o arqueiro errou na saída de bola e entregou para Matheus Pereira, que armou a jogada para finalização de Christian.

Lances de destaque

A primeira chegada do Botafogo. Aos 4 minutos do primeiro tempo, Montoro recebeu na entrada da área e tocou para Alex Telles, que chutou forte para fora do gol.

Cruzeiro respondeu. Aos 5 minutos do primeiro tempo, o Cruzeiro carregou a bola até a área. Kaio Jorge pegou a sobra da bola e arriscou, mas a bola foi para a linha de fundo.

John defendeu! Aos 20 minutos do primeiro tempo, Willian recebeu no meio da área, fez o giro e tentou finalizar no meio do gol, mas o goleiro botafoguense defendeu.

1 a 0. Aos 22 minutos do primeiro tempo, John errou na saída de bola, Matheus Pereira roubou a bola e tocou para Kaiki. O lateral passou para Christian, que abriu o placar.

Pênalti para o Fogão anulado. Aos 31 minutos do primeiro tempo, Arthur pegou uma bola rebatida da defesa do Cruzeiro e carregou até a entrada da área, mas foi derrubado por Lucas Romero. Matheus Candançan apontou penalidade. O árbitro revisou o lance com o auxílio do VAR e anulou a marcação do pênalti.

2 a 0. Aos 40 minutos do primeiro tempo, Kaio Jorge armou o contra-ataque, correu mais rápido que a defesa botafoguense e cruzou pela direita para Matheus Pereira, que estava livre na frente do gol e fez o segundo da Raposa.

Bicicleta do Artur. Aos 4 minutos do segundo tempo, Artur recebeu no meio da área e tentou finalizar de bicicleta; o goleiro Cássio defendeu.

Quase, Savarino. Aos 23 minutos do segundo tempo, Savarino recebeu um longo passe de Cuiabano, entrou entre os zagueiros e deu um belo chute para o gol, mas a bola saiu pela linha de fundo.

Ficha técnica

Botafogo 0 X 2 Cruzeiro

Data e horário: 3 de agosto de 2025, às 16h (de Brasília).

Competição: 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

Árbitro: Matheus Candançan.

Assistentes: Alex Ang Ribeiro, Marcia Bezerra Lopes Caetano e Angleison Vieira Monteiro.

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Júnior.

Cartões amarelos: Alexander Barboza, Allan (BOT); Christian, Kaiki Bruno (CRU).

Gols: Christian (22'/1ºT), Matheus Pereira (40'/1ºT).

Botafogo: John, Vitinho, Kaio Pantaleão (David Ricardo), Alexander Barbosa, Alex Telles (Cuiabano), Allan (Newton), Marlon Freitas, Artur (Joaquin Correa), Savarino, Montoro, Arthur Cabral. Técnico: Davide Ancelotti.

Cruzeiro: Cássio, William, Fabrício Bruno, Villalba, Kaiki, Lucas Romero, Lucas Silva, Christian (Matheus Henrique), Matheus Pereira (Eduardo), Wanderson (Marquinhos), Kaio Jorge (Lautaro Díaz). Técnico: Leonardo Jardim.